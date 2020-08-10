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Пришлось зашивать: игрок сборной Украины травмировал половой орган во время матча

10 августа, 13:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист "Гента" неудачно столкнулся с вратарем собственной команды

Старт чемпионата Бельгии надолго запомнится игроку сборной Украины Игорю Пластуну. Мало того, что его "Гент" уступил "Сент-Трюйдену" (1:2), так сам футболист получил обидную травму. В момент со вторым мячом в ворота "Гента" Пластун столкнулся с вратарем собственной команды, в результате чего травмировал половой орган, сообщает hln.be.

Медперсоналу клуба пришлось наложить несколько швов на поврежденный пенис. Отметим, что после этого инцидента Пластун был заменен.

Кстати, именно Пластун стал автором единственного забитого гола свой команды в матче. После подачи углового он выше всех выпрыгнул и мощно пробил головой. Мяч угодил в перекладину, отрикошетил от газона и вылетел в поле, где его уже окончательно добил в сетку другой игрок сборной Украины Роман Яремчук. Тем не менее, мяч все же был записан на имя Пластуна, так как пересек линию после его удара головой и рикошета от каркаса ворот.

Ранее мы писали, что французский футболист укусил соперника за пенис и получил пять лет дисквалификации. Его клуб оштрафовали на 200 евро за невыполнение своих обязательств.

Смотрите, как забивает Игорь Пластун:

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футболист чемпионат Бельгии Игорь Пластун Гент Бельгия пенис

Источник: Сегодня|Спорт

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