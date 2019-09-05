Приступ во время матча: сын уникального друга Шевченко умер, играя в футбол

Сыну знаменитого бразильца Кафу - Данило - было 29 лет. Врачи не смогли его спасти после сердечного приступа на поле

Кафу скорбит / Фото: Getty Images

В семье двукратного чемпиона мира по футболу 49-летнего Кафу произошло несчастье. Вечером в Баруэри умер 29-летний сын бывшей звезды "Ромы" и "Милана". Как сообщает Globo Esporte, Данило скончался от сердечного приступа во время игры в футбол со своими друзьями. Данило был срочно госпитализирован в больницу, однако по дороге у него случилась остановка сердца, которую сын Кафу не выдержал. Информацию о смерти Данило подтвердил бывший партнер Кафу по сборной Бразилии Пауло Сержио.

Кафу – второй слева, Данило – крайний справа

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Напомним, что Кафу в составе сборной Бразилии выигрывал чемпионат мира в 1994 и 2002 годах. Он – уникальная для мирового футбола личность, так как является единственным в истории исполнителем, сыгравшим в трех финальных матчах мировых первенств подряд (1994, 1998, 2002).

Кстати, в свое время Кафу был партнером Андрея Шевченко по "Милану". Кроме того, бразильца активно сватали в киевский "Арсенал" Вадима Рабиновича, однако тот трансфер так и не состоялся.

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Как сообщалось ранее, этим летом Кафу оказался на грани банкротства. Футбольное агентство, которым он владеет последние 15 лет, несет огромные финансовые потери. Из-за этого Кафу был вынужден продать часть собственности, чтобы погасить долги. "Это моя личная проблема. Я могу отказаться от своей собственности, машины, дома. Хочу оплатить все свои долги", - заявил Кафу.

Также мы писали, что у экс-футболиста сборной Украины пропал отец в аннексированном Крыму. По словам Александра Каплиенко, его папа последний раз выходил на связь еще 10 августа. Посредством Instagram защитник попросил о помощи в поисках родственника.

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