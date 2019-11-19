Привет, элит-раунд! Сборная Украины с потасовкой и дублем героя ЧМ обыграла на выезде шведов

Юношеская сборная Украины по футболу U-19 провела заключительный матч квалификационного раунда Евро-2020, проходившего в Швеции. Команда Олега Кузнецова обыграла хозяев поля-шведов со счетом 2:1 и вышла в элит-раунд – это последний этап отбора к финальной части чемпионата Европы, матчи которой состоятся следующим летом в Северной Ирландии.
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- Швеция – Украина 1:2
- Голы: Лане, 50 – Сикан, 6, 43
- Украина: Трубин – Ярош, Биловар, Аусси, В. Мудрик – Бодня, Батагов (Хондак, 79) – М. Мудрик, Волошин (Драмбаев, 79), Шулянский (Надольский, 66) – Сикан
- Удаления: Муянич, 90+1 – М.Мудрик, 90+1
Отметим, что победу над шведами украинцам принес дубль чемпиона мира среди молодежи – форварда "Шахтера" Даниила Сикана. А в конце матча возникла потасовка, в результате которой в составе украинцев был удален Михаил Мудрик, а у хозяев поля красную карточку получил Муянич.
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Добавим, что с семью очками Украина выиграла квалификационную группу, хотя выход в следующий этап гарантировало и второе место. Перед матчем со шведами подопечные Олега Кузнецова разгромили Эстонию (4:0) и поделили очки со Словенией (1:1), занявшей впоследствии проходную вторую строчку в квартете.
Напомним, ранее главная сборная Украины, сыграв вничью с Сербией, добилась места в первой корзине при жеребьевке Евро-2020. Спасительный для команды Андрея Шевченко гол в Белграде на 93-й минуте забил Артем Беседин.
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