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"Привет, негрила!": экс-лидер "Динамо" – об отношениях с темнокожими легионерами

1 июля, 16:11

Александр Алиев рассказал, как проходило его общение с одноклубниками из-за рубежа

Александр Алиев
Александр Алиев. Фото: Instagram

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал об отношениях с иностранными футболистами во времена выступления за столичный клуб, а также о розыгрышах, которые он устраивал для темнокожих игроков.

"Дружил ли с легионерами? Со всеми были ровные отношения. Они же в основном друг с другом общаются. Бразильцы если вместе собирались, то устраивали небольшой карнавал – всегда пели. Я иногда разыгрывал темнокожих, приносил бананы и говорил: "Привет, негрила". Но это все в шутку – никто не обижался", – приводит слова Алиева Eurosport.

Напомним, Александр Алиев защищал цвета киевского "Динамо" с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 годы. В составе "бело-синих" полузащитник дважды становился чемпионом Украины, один раз выигрывал Кубок страны и трижды – Суперкубок. В прошлом году Алиев начал тренерскую карьеру, возглавив команду "Хмельницкий".

Как сообщалось ранее, на Александра Алиева завели пять уголовных дел по обвинению в избиении жены. Бывшая супруга футболиста Татьяна утверждает: "Если я исчезну – это будет его рук. Мне угрожает постоянно. Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой – и сломал кровать о мою голову".

Также мы писали, что давний друг Алиева Артем Милевский забил свой первый гол в 2019 году. "370 дней голевой засухи окончены. Сахара позади, – написал по этому поводу агент Мили Александр Панков. – Я уверен, что этот гол даст большую уверенность Кабану и его партнерам по "Динамо" Брест. Все только начинается".

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Тег Динамо Киев, Александр Алиев

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Источник:

Eurosport

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