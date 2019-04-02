Привет Венгеру: "Арсенал" повторил рекорд 21-летней давности

Лондонский клуб выиграл десятую домашнюю встречу подряд

Фото: AFP

Привет Венгеру: "Арсенал" повторил рекорд 21-летней давности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/32d/ce8/5ca32dce834ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/32d/ce8/5ca32dce834ad.jpg 2019-04-02T12:40:23+03:00 Футбол Лондонский клуб выиграл десятую домашнюю встречу подряд

Лондонский "Арсенал" в заключительном матче 32-го тура чемпионата Англии обыграл на своем стадионе "Ньюкасл" со счетом 2:0. "Канониры" повторили рекордную домашнюю серию из 10 побед подряд 21-летней давности – в последний раз такое удавалось лондонцам в сезоне 1997/98 годов.

Тогда по итогам сезона "Арсенал" стал чемпионом Англии, но повторить то достижение сейчас лондонцам будет нереально. За шесть туров до финиша Премьер-лиги они отстают от лидирующего "Ливерпуля" на 16 очков, но имеют матч в запасе.

Также "канониры" не пропускают в трех домашних поединках подряд впервые за полтора года. Ранее "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" (2:0), а также разгромил "Ренн" (3:0) в рамках Лиги Европы.

Ранее мы сообщали, чтов "Арсенале" затеяли грандиозную чистку: клуб намерен избавиться от Озила и Мхитаряна. Причиной такого решения главного тренера стала высокая заработная плата обоих футболистов.

Также мы писали, что матчи самой звездной пары 1/4 финала Лиги Европы рискуют пройти без капитана "Наполи". Инсинье пропустит около трех недель из-за мышечной травмы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Привет Венгеру: "Арсенал" повторил рекорд 21-летней давности". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.