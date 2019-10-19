Приятная головная боль заставила звезду "Реала" пропустить ближайший матч

У Эдена Азара пополнение в семье

Эден Азар / Фото: Reuters

Бельгийский полузащитник "Реала" Эден Азар пропустит гостевой матч девятого тура чемпионата Испании против "Мальорки". Ранее мы рассказывали, что наставник "Реала" провел тайную встречу со звездой "Манчестер Юнайтед".

В семье 28-летнего Азара родился четвертый ребенок, и поэтому он не был включен в число 19 футболистов, на которых рассчитывает Зинедин Зидан.

Помимо Азара, матч пропустят Дани Карвахаль, Гарет Бэйл, Лука Модрич, Тони Кроос, Лукас Васкес, Начо и Марко Асенсио.

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"Реал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 18 очков.

Кстати, поединок "Реала" и "Барселоны" перенесен на поздний срок: известна дата Эль-Класико.

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Отметим, что очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к проведению референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Смотрите, как "Реал" обыграла "Гранаду" в чемпионате Испании:

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