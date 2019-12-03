"Приятно, что в последний момент придумали мне награду": творец чемпионов мира Петраков о своем звании

Наставник сборной Украины U-20 также претендовал на тренера года в стране в 2019-м

Александр Петраков / Фото: Getty Images

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Александр Петраков, который привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира, был признан лучшим тренером молодежных команд на церемонии награждения "Футбольные звезды Украины". Ранее мы писали, что лучшим тренером Украины в 2019 году года стал Андрей Шевченко, который выел первую команду на Евро-2020.

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Петраков также был среди претендентов на звание коуча страны №1, но уступил там Шевченко, а на свою победу, видимо, в специально придуманной под него номинации отреагировал с юмором.

"Приятно, что получил эту награду. И приятно, что ее придумали в последний момент", – пошутил наставник.

Ранее мы писали, что Зинченко стал лучшим легионером Украины. В прошлом сезоне Александр выиграл с "Манчестер Сити" все три главных трофея в Англии, в том числе и чемпионат.

А лучший гол в Украине неожиданно забила 16-летняя Надежда Иванченко – нападающая юношеской сборной страны.

А лучшим футболистом в Украине в 2019 году признали полузащитника "Шахтера" Тайсона. В борьбе за это звание 31-летний бразилец обошел своего одноклубника Марлоса, а также вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова. Вручая капитану "Шахтера" награду, Шева вспомнил о расизме и назвал бразильца украшением нашего футбола.

Смотрите, как Украина U-20 стала чемпионом мира по футболу

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