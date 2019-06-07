Призер чемпионата Украины перебрался в клуб из Чехии, обыгрывавший "Динамо"
Свою помощь в переговорах предоставил экс-игрок "Шахтера" Томаш Хюбшман
Украинский футболист Андрей Цуриков стал игроком чешского "Яблонца". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение экс-игрока "Александрии", "Динамо" и запорожского "Металлурга" с чехами рассчитана на два года. Ранее мы писали, что Цуриков и еще шесть игроков покинули бронзового призера чемпионата Украины.
В "Яблонце" Цуриков призван усилить позицию левого защитника, которая была ослаблена после ухода из клуба другого нашего соотечественника – Эдуарда Соболя.
"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить "Яблонец" за возможность поиграть в Европе. Я рад присоединиться к этой команде. Я долго ждал нового испытания в своей карьере, хотел продолжать развиваться и помогать команде в достижении их целей", – говорит Цуриков после подписания контракта.
Напомним, что "Яблонец" в прошедшем сезоне Лиги Европы выступал в одной группе с "Динамо" и стал единственным клубом, кто не уступил киевлянам. Дома чехи расписали с украинцами ничью – 2:2, а в Киеве одержали минимальную победу 1:0.
К слову, в Украине уже состоялся первый летний трансфер. Киевское "Динамо" объявило о покупке Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1.
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