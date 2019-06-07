Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Призер чемпионата Украины перебрался в клуб из Чехии, обыгрывавший "Динамо"

7 июня, 14:51

Свою помощь в переговорах предоставил экс-игрок "Шахтера" Томаш Хюбшман

Андрей Цуриков перешел в "Яблонец". Фото: ФК "Яблонец"
Андрей Цуриков перешел в "Яблонец". Фото: ФК "Яблонец".

Украинский футболист Андрей Цуриков стал игроком чешского "Яблонца". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение экс-игрока "Александрии", "Динамо" и запорожского "Металлурга" с чехами рассчитана на два года. Ранее мы писали, что Цуриков и еще шесть игроков покинули бронзового призера чемпионата Украины.

В "Яблонце" Цуриков призван усилить позицию левого защитника, которая была ослаблена после ухода из клуба другого нашего соотечественника – Эдуарда Соболя.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить "Яблонец" за возможность поиграть в Европе. Я рад присоединиться к этой команде. Я долго ждал нового испытания в своей карьере, хотел продолжать развиваться и помогать команде в достижении их целей", – говорит Цуриков после подписания контракта.

Напомним, что "Яблонец" в прошедшем сезоне Лиги Европы выступал в одной группе с "Динамо" и стал единственным клубом, кто не уступил киевлянам. Дома чехи расписали с украинцами ничью – 2:2, а в Киеве одержали минимальную победу 1:0.

К слову, в Украине уже состоялся первый летний трансфер. Киевское "Динамо" объявило о покупке Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Чехии, Андрей Цуриков, Яблонец Чехия

Вы сейчас просматриваете новость " Призер чемпионата Украины перебрался в клуб из Чехии, обыгрывавший "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Football.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бронзового призера чемпионата Украины покинуло сразу семеро футболистов

4 июня, 14:47

Владимир Шаран будет собирать новую команду для участия в Лиге Европы

Как "Динамо" опозорилось в последнем матче 2018 года: обзор матча с "Яблонцем"

14 декабря 2018, 09:05

Гол и лучшие моменты матча Лиги Европы в Киеве

"Динамо" завершило год поражением от аутсайдера группы Лиги Европы

13 декабря 2018, 21:56

Судьбу матча определил единственный мяч в самом дебюте игры

Где смотреть матч Лиги Европы "Динамо" – "Яблонец"

13 декабря 2018, 19:25

Список трансляций заключительного матча группового этапа Лиги Европы на ТВ и в интернете

Лига Европы: сегодня "Динамо" и "Ворскла" закроют наш футбольный год

13 декабря 2018, 11:27

"Динамо" примет "Яблонец" в ранге досрочного победителя группы, а "Ворскла" будет бороться на поле лиссабонского "Спортинга" за престиж и финансовые бонусы

Хацкевич надеется, что на матч "Динамо" придет больше фанатов, чем на "Шахтер"

12 декабря 2018, 18:31

Пресс-конференция главного тренера киевского "Динамо" накануне поединка с чешским "Яблонцем"

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

У Зеленского выступили с новой инициативой из-за Крыма

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

На Евровидении победила Верка Сердючка: сеть наводнили мемы

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

Вчера, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций – 3:1

5 июня, 23:00

Трансляция первого матча финального турнира Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

5 июня, 00:47

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

Вратарь, карьеру которого едва не погубила песенка про Путина, оказался в шаге от "вышки"

4 июня, 22:09

"Жертве" песни о Путине Антону Яшкову не забили в Одессе: обзор матча плей-офф УПЛ "Черноморец" – "Колос"

"Он проиграет": Ломаченко готов к судебному махачу с промоутером Усика

4 июня, 21:36

Украинский Хайтек, ожидающий своего первого боя в Англии, элегантно поставил на место Эдди Хирна

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь