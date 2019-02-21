"Проблема – в индивидуальностях": Паулу Фонсека назвал причины вылета из Лиги Европы

Главный тренер "Шахтера" прокомментировал поражение от "Айнтрахта" в ответной игре 1/16 ЛЕ

Паулу Фонсека. Фото: AFP

"Проблема – в индивидуальностях": Паулу Фонсека назвал причины вылета из Лиги Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f10/172/5c6f101726393.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f10/172/5c6f101726393.png 2019-02-21T23:00:14+02:00 Футбол Главный тренер "Шахтера" прокомментировал поражение от "Айнтрахта" в ответной игре 1/16 ЛЕ

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал поражение от "Айнтрахта" (1:4) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, которое, с учетом ничьей 2:2 в первой встрече, привело к вылету горняков из еврокубков.

"Команда, которая пропускает 6 голов от "Айнтрахта" по сумме двух матчей, не заслуживает победы, – заявил Фонсека. - Мы были готовы к такой ситуации, но пропустили первый гол, когда только один игрок находился в штрафной. Таких ошибок нельзя избежать, даже если ты готовишься. "Айнтрахт" только раз добрался до наших ворот в начале второго тайма. Во второй половине мы заиграли лучше, забили гол, но соперник за счет двух контратак предрешил исход встречи. Невозможно рассчитывать на положительный результат, когда ты так просто пропускаешь. С такими командами нельзя совершать такие ошибки, а мы их совершили, как и в первом матче. Можно быть организованным, но если команда не будет внимательна в защите, то нереально бороться. Чудес не бывает, мы тоже его не сотворили. Проблема не в организации, а в индивидуальностях. Все эти моменты были очень хорошо изучены, но мы все равно допустили такие ошибки".

"Соломон? Он попробовал себя на таком уровне. В обороне он все правильно исполнял, но нам надо было рисковать. Мы должны были заменить молодого игрока, который первый раз играет при таком сценарии. Мы не можем на него вешать ответственность. Это было стратегическое изменение, которое сработало в атаке. Но когда так просто нам забивают голы, то очень сложно что-то создать впереди".

"Мы начали матч уже проигрывая. При первом подходе к нашим воротам пропустили гол. Потом пенальти. "Айнтрахт" играл не так, как обычно – они сели, закрылись, это усложнило нашу задачу. Никакая стратегия или органиация не поможет, если пропускать такие голы".

"Мы проиграли матч, вылетели из турнира, но осталась главная цель – чемпионство в УПЛ. Поражение не должно подействовать на нас, мы не должны этого позволить. Команда должна собраться, среагировать и готовиться к чемпионату. Надо отдаваться полностью, чтобы реализовать главную цель", – сказал Фонсека в эфире телеканала "Футбол 1".

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