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Проблемы с сердцем были давно, тренировался под расписку: подробности смерти российского футболиста

20 апреля, 22:31

Александр Трикиша

Руководство клуба предлагало Самохвалову завершить карьеру игрока и стать тренером

Сегодня во время индивидуальной тренировки в Москве скончался 22-летний футболист местного клуба "Казанка" Иннокентий Самохвалов. Футболист отправился на пробежку, но во время тренировки ему стало плохо, и он умер прямо на улице.

По информации championat.com, причиной смерти стала сердечная недостаточность, эту же версию ранее подтвердил тренер "Казанки" Александр Гришин. Сообщается , что проблемы с сердцем у игрока были давно, из-за чего ему несколько раз не удавалось пройти медицинское обследование в "Локомотиве".

Руководство клуба предлагало Самохвалову завершить карьеру игрока и стать тренером. По словам российского тренера Андрея Талалаева, Самохвалов писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск.

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Самохвалов – воспитанник московского "Локомотива". Он пришел в академию "железнодорожников" в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за "Казанку". У Самохвалова остались жена и сын.

Ранее мы писали, что переболевшим коронавирусом спортсменам могут запретить возвращаться в спорт. Опасный вирус может спровоцировать серьезные проблемы с сердцем.

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чемпионат России Локомотив Москва сердечный приступ

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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