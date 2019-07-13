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Процент от сделки: трансфер Гризманна в "Барселону" обогатил "Реал"

13 июля, 11:24

Стало известно о новых подробностях скандального перехода форварда "Атлетико" в каталонский клуб

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн. Фото: AFP

Середняк испанского чемпионата "Реал Сосьедад" заработает 24 миллиона евро от перехода форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в "Барселону". Баски получат эту сумму согласно условиям трансфера француза в мадридский клуб в 2014 году, когда было условлено, что "Сосьедаду" причитается 20 процентов от будущей перепродажи игрока. Интересно, что пять лет назад нападающий достался "Атлетико" за 30 млн евро.

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Как сообщалось ранее, "Барселона" выкупила Антуана за отступные в размере 120 млн евро, однако "Атлетико" рассчитывает добиться повышения суммы компенсации за Гризманна до 200 млн. В лагере "матрасников" уверены, что каталонцы недоплатили. Напомним, с 1 июля сумма отступных за Гризманна понизилась с 200 до 120 млн евро. В "Атлетико" считают, что "Барселона" должна была заплатить за футболиста 200 млн, поскольку каталонцы вели с ним переговоры о будущем контракте заранее.

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Также мы писали, что "Барселона" обогнала клуб Зинченко. Обнародована "жирная" бухгалтерия трансферного рынка. За последние пять лет каталонцы потратили на приобретение футболистов свыше миллиарда евро, обогнав даже "Манчестер Сити".

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Тег Барселона, Атлетико Мадрид, Реал Сосьедад, Антуан Гризманн

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Сегодня|Спорт

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