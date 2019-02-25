Прочь ничьи! Все результаты 19 тура чемпионата Украины по футболу
Победы "Шахтера", "Динамо" и "Карпат". И ни единой мировой. Турнирная таблица УПЛ
В Украине завершился первый весенний тур футбольного чемпионата страны. В центральном матче "Шахтер" в Харькове обыграл "Александрию" – 2:0. "Горняки" сохранили отрыв в семь очков от "Динамо", которое на НСК "Олимпийский" разгромило "Зарю" – 5:0.
Все результаты 19 тура УПЛ
23 февраля
МАРИУПОЛЬ – ОЛИМПИК – 2:1
ЛЬВОВ – ЧЕРНОМОРЕЦ – 0:1
24 февраля
АРСЕНАЛ – ДЕСНА - 0:2
ВОРСКЛА – КАРПАТЫ - 0:4
25 февраля
ДИНАМО - ЗАРЯ - 5:0
ШАХТЕР – АЛЕКСАНДРИЯ - 2:0
Таким образом в шести поединках не было зафиксировано ни единой ничьей.
Турнирная таблица после 19 туров
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