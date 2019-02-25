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Прочь ничьи! Все результаты 19 тура чемпионата Украины по футболу

Сегодня, 21:24

Победы "Шахтера", "Динамо" и "Карпат". И ни единой мировой. Турнирная таблица УПЛ

"Шахтер" обыграл "Александрию" - 2:0
"Шахтер" обыграл "Александрию" - 2:0. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Прочь ничьи! Все результаты 19 тура чемпионата Украины по футболу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/43f/eef/5c743feef1d81.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/43f/eef/5c743feef1d81.png Футбол Победы "Шахтера", "Динамо" и "Карпат". И ни единой мировой. Турнирная таблица УПЛ

В Украине завершился первый весенний тур футбольного чемпионата страны. В центральном матче "Шахтер" в Харькове обыграл "Александрию" – 2:0. "Горняки" сохранили отрыв в семь очков от "Динамо", которое на НСК "Олимпийский" разгромило "Зарю" – 5:0.

Все результаты 19 тура УПЛ

23 февраля

МАРИУПОЛЬ – ОЛИМПИК – 2:1

ЛЬВОВ – ЧЕРНОМОРЕЦ – 0:1

24 февраля

АРСЕНАЛ – ДЕСНА - 0:2

ВОРСКЛА – КАРПАТЫ - 0:4

25 февраля

ДИНАМО - ЗАРЯ - 5:0  

ШАХТЕР – АЛЕКСАНДРИЯ - 2:0

Таким образом в шести поединках не было зафиксировано ни единой ничьей.

Турнирная таблица после 19 туров

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, УПЛ

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Сегодня|Спорт

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