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"Прочитаем 50 страниц и 1 июня начнем": клубы английской Премьер-лиги готовы продолжить сезон

11 мая, 22:29

Андрей Фоменко

В понедельник прошла видеоконференция на тему возобновления чемпионата

В понедельник, 11 мая, клубы Английской премьер-лиги обсуждали продолжение сезона 2019/2020. Как заявил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс, все 20 клубов высказали единодушное желание возобновить чемпионат Англии. Его слова приводит официальный сайт лиги. К слову, стало известно, когда Зинченко и Ярмоленко проверят на коронавирус.

Также сегодня правительство Великобритании дало сигнал о возможности вернуться к игре с 1 июня. Правда, в нынешних условиях пандемии на первое место выходит безопасность. Кабинет министров составил правила безопасности на 50 страницах, которых необходимо придерживаться.

Правда, у клубов возникли разногласия по поводу того, где доигрывать сезон. Правительство настаивает на нейтральных изолированных стадионах, тогда как не все с этим согласны. Как оказалось, более половины клубов хотят иметь в качестве козыря фактор домашнего поля – пусть даже матчи пройдут без зрителей. В ближайшие дни обсуждение продолжится. А болельщикам только остается гадать, где и когда пройдут эти 92 оставшихся матча чемпионата.

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возобновление карантин футбол сезон чемпионат Англии

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