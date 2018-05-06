"Продолжайте бороться, босс": знаменитый тренер Алекс Фергюсон перенес инсульт
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" успешно перенес операцию, однако в данный момент он находится в отделении интенсивной терапии
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Специалист был госпитализирован из-за жалоб на плохое самочувствие. Отмечается, что операция прошла успешно, однако в данный момент он находится в отделении интенсивной терапии. Семья Фергюсона попросила соблюдать конфиденциальность в этом вопросе.
76-летний Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. По окончании сезона-2012/13 шотландец завершил тренерскую карьеру, выиграв с клубом 13-й титул чемпиона Англии. Кроме того, на счету специалиста две победы в Лиге чемпионов. Всего с манкунианцами Фергюсон завоевал 38 трофеев.
С момента ухода шотландца "Манчестер Юнайтед" не может выиграть чемпионат Англии. В настоящий момент команду тренирует португалец Жозе Моуринью.
Многие тренеры и футболисты выразили поддержку Фергюсону:
- Арсен Венгер, тренер "Арсенала": "Я беспокоюсь за его здоровье, я думаю о нем и его семье. Я верю, что его сила и сильный характер помогут ему быстро поправиться".
- Криштиану Роналду, форвард "Реала": "Молюсь за вас, мой дорогой друг. Будьте сильным, босс"
- Тьери Анри, экс-форвард "Арсенала": "Желаю сэру Алексу Фергюсону и его семье сил и быстрого выздоровления".
- Дэвид Бекхэм, экс-игрок "МЮ": "Продолжайте бороться, босс... Мои мысли с Кэти и всей семьей".
- Уэйн Руни, форвард "Эвертона": "Поправляйтесь скорее, босс. Мои мысли с вашей семьей в это трудное время".
- Майкл Кэррик, капитан "МЮ": "Я потрясен новостями о том, что сэр Алекс Фергюсон попал в больницу. Будьте сильным, босс",
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