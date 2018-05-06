"Продолжайте бороться, босс": знаменитый тренер Алекс Фергюсон перенес инсульт

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" успешно перенес операцию, однако в данный момент он находится в отделении интенсивной терапии

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Специалист был госпитализирован из-за жалоб на плохое самочувствие. Отмечается, что операция прошла успешно, однако в данный момент он находится в отделении интенсивной терапии. Семья Фергюсона попросила соблюдать конфиденциальность в этом вопросе.

76-летний Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. По окончании сезона-2012/13 шотландец завершил тренерскую карьеру, выиграв с клубом 13-й титул чемпиона Англии. Кроме того, на счету специалиста две победы в Лиге чемпионов. Всего с манкунианцами Фергюсон завоевал 38 трофеев.

С момента ухода шотландца "Манчестер Юнайтед" не может выиграть чемпионат Англии. В настоящий момент команду тренирует португалец Жозе Моуринью.

Многие тренеры и футболисты выразили поддержку Фергюсону: