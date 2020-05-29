"Проехал 96 километров на велосипеде": соперник Украины по Евро едва не потерял тренера из-за велопрогулки

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал о причинах своей госпитализации. В начале мая 57-летний голландский наставник попал в больницу из-за проблем с сердцем. Напомним, что Нидерланды должны были стать первым соперником сборной Украины на Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год.

"Незадолго до всех этих событий я вместе с другом проехал 96 километров на велосипеде. Спустя время я почувствовал боль в груди, а еще чуть позже стал очень бледным. Хорошо, что дома была жена. Она вызвала скорую, а врачи сделали все необходимое, чтобы помочь. Как выяснилось позже, моя коронарная артерия сердца была закупорена. Мне очень повезло. Мой отец умер в 75 лет от остановки сердца, это семейная болезнь", – цитирует Кумана RTL.

В амстердамском госпитале тренеру провели катетеризацию сердца. Позже Куман рассказал о своем состоянии после операции на сердце. Наставник признался, что очень испугался.

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Под руководством Кумана сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций и квалифицировалась на чемпионат Европы после того, как пропустила Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. Контракт Кумана с национальной командой действует до 2022 года.

Напомним, сборная Нидерландов является стартовым и главным соперником национальной команды Украины, возглавляемой Андреем Шевченко, по групповому раунду финальной части чемпионата Европы. Из-за пандемии коронавируса он перенесен с лета 2020-го на 2021 год.

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