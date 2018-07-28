Прогадали с покупкой: Буффон пропускает три гола в воротах "ПСЖ"

Французский "ПСЖ" во время летней паузы участвует в Международном кубке чемпионов, который проходит в США. Парижане уже провели два поединка на турнире, но пока не могут похвастаться победами – оба матча команда Томаса Тухеля проиграла – сначала "Баварии" (1:3), а затем "Арсеналу" (1:5).

В обеих матчах в стартовом составе команды выходил новичок "ПСЖ" знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. Но занести себе в актив эти поединки он вряд ли сможет. В матче против "Баварии" пропустил один мяч, а сегодня "Арсенал" уже трижды огорчил итальянского ветерана.

Интересно, что дебют 40-летнего голкипера в "ПСЖ" также поучился неудачным - Буффон пропустил два гола от клуба третьего дивизиона и был заменен. В итоге, "ПСЖ" проиграл – 2:4.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года, а нынешним летом покинул клуб по истечении срока действия контракта. За это время он провел 655 матчей (300 – на ноль) за "старую синьору", с которой 9 раз выиграл Серию А и 4 раза – Кубок Италии, но так и не победил в Лиге чемпионов. Позже "ПСЖ" представил Буффона оригинальным видео.

Отметим, что Буффон пропустит три матча в еврокубках из-за дисквалификации за удаление в матче с "Реалом" в Лиге чемпионов прошлого сезона.