Прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов: с вероятностью в 66 процентов титул достанется "Ливерпулю"
Котировки букмекеров на финальный поединок Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"
В ближайшую субботу, 1 июня, состоится один из самых ожидаемых поединков сезона – финал Лиги чемпионов. В Мадриде встретятся два английских клуба – "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Аналитики букмекерских контор считают, что трофей достанется "Ливерпулю".
Так, коэффициент на победу команды Юргена Клоппа в основное время матча составляет 1.90, тогда как ставку на победу "Тоттенхэма" можно сделать с коэффициентом 4.30, а на ничью – 3.60. Таким образов, вероятность победы "Ливерпуля" оценивается букмекерами в 51 процент, победа "Тоттенхэма" – в 22 процента, ничья – в 27 процентов.
Котировки на завоевание трофея с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти такие: 1.47 "Ливерпуль", 2.80 "Тоттенхэм". Шансы поднять Кубок у "красных" – 66 процента.
Вероятные авторы голов в составе "Тоттенхэма":
- Гарри Кейн – 2.90 (коэффициент на "забьет гол")
- Сон Хын-Мин – 3.75
- Делле Алли – 5.50
- Кристиан Эриксен – 6.00
- Мусса Сиссоко – 13.0
Вероятные авторы голов в составе "Ливерпуля":
- Мохамед Салах – 2.40
- Садио Мане – 2.70
- Роберто Фирмино – 3.30
- Джеймс Милнер – 6.00
- Вирджил ван Дейк – 9.00
Напомним, что финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" состоится 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Напомним, что обе команды пробились в финал после невероятных камбеков.
"Тоттенхэм" проиграл дома "Аяксу" 0:1, а затем на выезде "горел" 0:2, но во втором тайме сумел забить три мяча и пройти дальше! Как это было:
"Ливерпуль" проиграл на выезде "Барселоне" 0:3 и уже никто не верил в англичан, но они дома собрались и победили 4:0! Как это было:
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