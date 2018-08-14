Прогноз букмекеров на матч "Динамо" – "Славия"

Вероятность победы киевлян в основное время равна 49%, а выхода в раунд плей-офф Лиги чемпионов – 67%

Во вторник "Динамо" сыграет с чешской "Славией" в матче за выход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединок начнется в 19:30 и пройдет на "Олимпийском", смотреть онлайн "Динамо" – "Славия" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с фото и видео. Эксперты букмекерских контор считают "Динамо" фаворитом матча.

Так, коэффициент на победу "Динамо" в основное время поединка равен 1.95, тогда как на победу "Славии" он составляет 4.20, а на ничью – 3.30.Если перевести эти коэффициенты в вероятность исхода, то получим такие цифры: победа "Динамо" 49%, ничья 29%, победа "Славии" 22%.

Котировки на выход в следующий раунд такие: "Динамо" 1.40, "Славия" – 2.90. Таким образом, шансы киевлян на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов составляют 67 процентов.

Также букмекеры считают, что в матче "Динамо" – "Славия" не будет большого количества забитых мячей. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.60, тогда как на "больше 2,5 голов" он составляет 2.30.

Напомним, что неделю назад в первой игре в Чехии "Славия" смогла отыграться на последней минуте, забив гол с пенальти.