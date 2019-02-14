Прогноз букмекеров на противостояние "Шахтер" – "Айнтрахт" в Лиге Европы

"Горняки" – фавориты первого матча в Харькове, но аутсайдеры на выход в 1/8 финала

"Шахтер" - фаворит первого матча против "Айнтрахта".

Прогноз букмекеров на противостояние "Шахтер" – "Айнтрахт" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5a1/0c5/5c65a10c513f1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5a1/0c5/5c65a10c513f1.png 2019-02-14T19:11:09+02:00 Футбол "Горняки" - фавориты первого матча в Харькове, но аутсайдеры на выход в 1/8 финала

В четверг лидер чемпионата Украины "Шахтер" сыграет с немецким "Айнтрахтом" в Лиге Европы. Первый матч противостояния в 1/16 финала будет сыгран в Харькове, ответный – во Франкфурте. Трансляция матча "Шахтер" – "Айнтрахт" в виде текстового онлайна с фото и видео уже идет на нашем сайте.

Аналитики букмекерских контор считают "горняков" фаворитами первого матча: коэффициент на победу "Шахтера" составляет 2.35, тогда как на победу "Айнтрахта" можно сделать ставку с коэффициентом 3.10, а на ничью – 3.45. Таким образом, вероятность победы "Шахтера" оценивается в 41%, ничьей – в 31%, победы гостей – в 28%.

При этом немецкий клуб считается фаворитом на выход в следующий раунд Лиги Европы: коэффициент 1.70 против 2.25 на чемпионов Украины. Значит, вероятность того, что украинский клуб пробьется в 1/8 финала, оценили в 43%.

Напомним, что смотреть матч "Шахтер" – "Айнтрахт" можно на канале "Футбол 2" в прямом эфире.

Накануне стало известно, что на матче с "Шахтером" в Харькове ожидается армия фанов "Айнтрахта". Немецкий клуб славится своими преданными болельщиками, но страдает из-за их поведения.

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