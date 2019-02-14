Прогноз букмекеров на противостояние "Шахтер" – "Айнтрахт" в Лиге Европы
"Горняки" – фавориты первого матча в Харькове, но аутсайдеры на выход в 1/8 финала
В четверг лидер чемпионата Украины "Шахтер" сыграет с немецким "Айнтрахтом" в Лиге Европы. Первый матч противостояния в 1/16 финала будет сыгран в Харькове, ответный – во Франкфурте. Трансляция матча "Шахтер" – "Айнтрахт" в виде текстового онлайна с фото и видео уже идет на нашем сайте.
Аналитики букмекерских контор считают "горняков" фаворитами первого матча: коэффициент на победу "Шахтера" составляет 2.35, тогда как на победу "Айнтрахта" можно сделать ставку с коэффициентом 3.10, а на ничью – 3.45. Таким образом, вероятность победы "Шахтера" оценивается в 41%, ничьей – в 31%, победы гостей – в 28%.
При этом немецкий клуб считается фаворитом на выход в следующий раунд Лиги Европы: коэффициент 1.70 против 2.25 на чемпионов Украины. Значит, вероятность того, что украинский клуб пробьется в 1/8 финала, оценили в 43%.
Напомним, что смотреть матч "Шахтер" – "Айнтрахт" можно на канале "Футбол 2" в прямом эфире.
Накануне стало известно, что на матче с "Шахтером" в Харькове ожидается армия фанов "Айнтрахта". Немецкий клуб славится своими преданными болельщиками, но страдает из-за их поведения.
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