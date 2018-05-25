Прогноз на финал Лиги чемпионов от человека, который "свистнул" первую победу Роналду

Если "Реал" отпразднует успех в завтрашнем финале Лиги чемпионов, Криштиану Роналду станет первым в истории пятикратным победителем турнира. Именно Лиги чемпионов (с 1991). Сейчас по четыре титула у него, Зеедорфа и Иньесты. Свою первую победу португалец одержал 10 лет назад, еще выступая за МЮ. Тот матч, в котором Кришти сотоварищи одолел в серии пенальти "Челси", судил хорошо знакомый украинским болельщикам экс-арбитр ФИФА Любош Михел. "Сегодня" попросила словака поделиться своими ожиданиями от предстоящего киевского финала "Реал" vs "Ливерпуль". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

О БРЕНДЕ КР. "Ко времени финала ЛЧ-2008 Криштиану уже был ключевым игроком МЮ, но не главной звездой, не символом, как сейчас в "Реале". Рядом с ним было много гораздо более опытных игроков — Гиггз, Скоулз, ван дер Сар. Ну а сейчас Роналду — это уже бренд, легенда, которую люди будут помнить еще много лет".

БУДЕТ НЕСКУЧНО. "У меня первая ассоциация с "Ливерпулем" — их финал 2005 года с "Миланом", когда они спаслись, проигрывая к перерыву 0:3. Я был тогда в Японии, из-за разницы во времени трансляция была под утро, и в перерыве было желание выключить телевизор и идти спать. Но переборол себя — и не пожалел, стал свидетелем одного из самых зрелищных финалов. Думаю, сейчас может быть что-то похожее. Матч точно не будет скучным. А если первый гол забьют быстро — минуты до 20-й, то нас может ждать голевой фейерверк. В обеих командах — куча игроков, умеющих в одиночку создать голевой момент и решить исход игры".

О ФАНАТАХ. "Из всех английских команд у "Ливерпуля" самая бешеная поддержка. В 2005-м я судил их ответный полуфинал с "Челси". Было много остановок, я добавил к основному времени 6 минут. И помню как сейчас, что все эти минуты на стадионе стоял такой рев и свист, то у меня после игры еще долго шумело в ушах. Так что будьте к этому готовы. Однако фаны "Ливера" шумные, но не агрессивные. Там почти нет молодежи, в основном 40—50-летние мужики, для которых это такой вид туризма, способ "оторваться".

О ФЕНОМЕНЕ ЗИДАНА. "Он может свой третий сезон в клубе закончить третьей победой в ЛЧ. Иногда слышу: "С таким подбором игроков любой сможет выигрывать". Но ведь его предшественники в "Реале" работали с теми же игроками, но успеха не добивались. Главное, что удалось Зидану: он нашел подход ко всем своим звездам, говорит с ними на одном языке. Потому что в бытность игроком сам был большой звездой и большим тружеником. За это футболисты его уважают и доверяют, готовы за него биться".

О СУДЬЕ МАТЧА. "Мажич сейчас входит в топ-5 арбитров мира. Мне нравится его стиль судейства: он сам был футболистом, поэтому понимает игру, читает ее. А значит, каких-то больших ляпов от него можно не ждать. Хотя даже самый лучший судья в мире может не заметить в динамике эпизода маленькую игру рукой или что-то вроде того. Но в целом, уверен, он с финалом справится. И мне кажется, что фейерверка карточек не будет".

ГДЕ ПЛАНИРУЕТ СМОТРЕТЬ. "У меня есть билет на финал, но, думаю, вряд ли смогу приехать. Сейчас много работы в клубе, приближается трансферный период (Михел ныне — спортдир греческого ПАОКа. — Ред.). Да и, скажу честно, не очень люблю посещать такие мероприятия в качестве зрителя. Был еще на финале ЛЧ-2006 и зарекся. Везде — очереди, пробки, взлетевшие цены, стресс, хаос. Поэтому моя преференция — смотреть матч на большом экране с семьей или в кругу друзей. Сейчас у меня гостит сын с женой и внучкой. Если не вырвусь в Киев, посмотрю игру дома вместе с ним".

ПРОГНОЗ. "Я думаю, что победит в итоге "Реал", но скорее всего с минимальным счетом — 2:1 или 3:2. Разгрома не случится, интрига будет до самого конца. Словом, легким для "Реала", как многие считают, этот финал точно не будет. Хотя точный прогноз вам сейчас никто не даст. Любой финал абсолютно непредсказуем. А вдруг кто-то из игроков Мадрида заработает быстрое удаление? Или вратарь допустит ошибку? И все пойдет по-другому".

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.