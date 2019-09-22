Прогноз на матч "Челси" – "Ливерпуль": будет много голов

"Челси" и "Ливерпуль" забьют много голов, считают эксперты / Фото: Getty Images

Сегодня в Англии суперматч – встречаются победитель Лиги Европы "Челси" и триумфатор Лиги чемпионов "Ливерпуль". Они уже играли в начале сезона в битве за Суперкубок и выдали результативную ничью, после чего выясняли отношения в серии пенальти. Тогда победил "Ливерпуль". Матч 22 сентября начнется в 18:30 по киевскому времени: "Челси" – "Ливерпуль" смотреть трансляцию можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Кого считают фаворитом сегодняшнего матча? Аналитики ставят на гостей. Котировки на победу "Ливерпуля" составляет 2.05, а на победу "Челси" можно сделать ставку с коэффициентом 3.50, на ничью – 3.75.

Таким образов, вероятность исходов такая: победа "Челси" 33 процента, ничья 30 процентов, победа "Ливерпуля" 37 процентов.

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Также эксперты считают, что зрители увидят большое количество забитых мячей – как и в матче в середине августа, когда было забито 4 гола в основное время, после чего били 11-метровые. Тотал матча, вместо привычного значения "2,5 гола" изменен на "3 гола", причем ставку на "больше" предлагается сделать за коэффициент 1.90, а на меньше – 1.97. Это значит, что букмекеры прогнозируют три или больше гола в матче.

Кто будет забивать голы? Вероятные авторы голов в составе "Челси": Тэмми Абрахам – 2.85 (коэффициент на "забьет гол"), Педро – 3.85, Виллиан – 4.50, Росс Баркли – 5.50 и Маркос Алонсо – 11.0. В составе гостей это: Мохамед Салах – 2.35, Садио Мане – 2.60, Роберто Фирмино – 3.00, Джорджиньо Вейналдум – 6.00 и Фабиньо – 7.00.

Смотрите, как "Челси" и "Ливерпуль" играли в матча за Суперкубок УЕФА:

Все подробности в спецтеме "Челси" vs "Ливерпуль"

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