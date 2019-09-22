Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

22 сентября на стадионе "Олимпийский" в матче шестого тура АПЛ "Вест Хэм Юнайтед" встретится с "Манчестер Юнайтед". Экзамен для "Вест Хэма" от "МЮ": где смотреть матч АПЛ.

Согласно котировкам экспертов, больше шансов на победу у "красных дьяволов". Поставить на коллектив Уле-Гуннара Сульшера аналитики предлагают за 2.25. Виктория "молотобойцев" оценивается букмекерами коэффициентом 3.22. Ничья оценивается в 3,05.

Читайте также: Повторение Суперкубка УЕФА в Премьер-лиге: где смотреть матч "Челси" – "Ливерпуль"

Реклама

Обе команды уважают и опасаются друг друга, поэтому велика вероятность осторожных действий и минимизации риска на своей половине поля. "Красные дьяволы" уже на восьмой минуте повели 1:0 с "Лестером", в матче больше голов не было. "Вест Хэм" не пропускает в трех поединках подряд. В обороне и у тех и у других наметился определенный прогресс.

Ранее мы писали, что Зинченко и его девушка разругались на следующий день после новости о беременности. Причиной онлайн-разборок возлюбленных стал внешний вид Влады на конкурсе "Мисс Украина".

Смотрите, как Зинченко забивал Нигерии:

Смотрите гол Зинченко в ворота Литвы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама