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Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"

22 сентября, 15:10

Чего ждать от матча АПЛ

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

22 сентября на стадионе "Олимпийский" в матче шестого тура АПЛ "Вест Хэм Юнайтед" встретится с "Манчестер Юнайтед". Экзамен для "Вест Хэма" от "МЮ": где смотреть матч АПЛ.

Согласно котировкам экспертов, больше шансов на победу у "красных дьяволов". Поставить на коллектив Уле-Гуннара Сульшера аналитики предлагают за 2.25. Виктория "молотобойцев" оценивается букмекерами коэффициентом 3.22. Ничья оценивается в 3,05.

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Обе команды уважают и опасаются друг друга, поэтому велика вероятность осторожных действий и минимизации риска на своей половине поля. "Красные дьяволы" уже на восьмой минуте повели 1:0 с "Лестером", в матче больше голов не было. "Вест Хэм" не пропускает в трех поединках подряд. В обороне и у тех и у других наметился определенный прогресс.

Ранее мы писали, что Зинченко и его девушка разругались на следующий день после новости о беременности. Причиной онлайн-разборок возлюбленных стал внешний вид Влады на конкурсе "Мисс Украина".

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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