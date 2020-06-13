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Прогноз на поединок "Бавария" – "Боруссия" М: кто будет забивать в Мюнхене в отсутствие Левандовски

13 июня, 17:25

Елена Павлова Елена Павлова

Аналитики контор предрекают победу хозяев с разницей в один мяч

Прошлогодний чемпион Германии "Бавария" после карантина выглядит устрашающе для любого соперника, но "Боруссия" из Менхенгладбаха остро нуждается в очках для места в топ-4. Поэтому сегодняшний матч, который начнется в 19:30 на "Альянц Арене" может обернуться как разгромом для гостей, так и неожиданной оплеухой для мюнхенцев. Мультимедийный онлайн "Бавария" – "Боруссия" М уже идет на нашем сайте.

Вполне ожидаемо фаворитами этой встречи букмекеры считают "Баварию" – 1.42, шансы, что матч завершится вничью оцениваются с коэффициентом 5.00. И наиболее маловероятный в этом поединке вариант – выигрыш "Боруссии" – 7.00. Самый популярный счет – 2:1 в пользу "Баварии" – 8.00, далее победа хозяев со счетом 2:0 – 8.50, на ничью можно поставить с показателем 9.50, на успех Менхенгладбаха 2:1 – 21.00.

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К большому разочарованию Ханси Флика этот поединок пропускает его лучший бомбардир – поляк Роберт Левандовски, на счету которого уже 30 мячей в чемпионате Германии этого сезона. В его отсутствие ставки делают преимущественно на Сержа Гнабри – 1.70. Хотя у него тоже есть проблемы со спиной. А вот у "Боруссии" основные надежды на французского нападающего Маркуса Тюрама, на его гол коэффициент 2.62.

Смотрите также, как "Бавария" выступала в Лиге чемпионов

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