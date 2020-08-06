Прогноз на матч "Севилья" – "Рома": специалистам по Лиге Европы прочат победу над "волками"

Испанскую "Севилью" считают фаворитом в противостоянии с командой Паулу Фонсеки итальянской "Ромой" за выход в 1/4 финала Лиги Европы, которое состоится в четверг, 6 августа, на нейтральном поле в немецком Дуйсбурге. Начало – в 19:55 по киевскому времени. Онлайн-трансляция "Севилья" – "Рома" доступна на нашем сайте.

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"Севилья" – "Рома": где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы

На победу "Севильи" в основное время аналитиками букмекерских контор установлен коэффициент 2.17, на ничью – 3.55, на победу "Ромы" – 3.40. В процентном соотношении картина такова: выигрыш "Севильи" 45%, ничья 27%, выигрыш "Ромы" 28%. При этом наиболее вероятным счетом букмекеры называют 2:1 в пользу испанцев (коэффициент 9.00).

Что касается котировок на выход в 1/4 финала с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то на проход "Севильи", 5-кратного победителя Лиги Европы и Кубка УЕФА, дают коэффициент 1.62, "Ромы" – 2.32. В процентах это 59% против 41% в пользу испанцев.

ТОП-5 претендентов на гол у "Севильи"

Лукас Окампос – 2.40 (коэффициент на "забьет гол")

Люк де Йонг – 2.50

Мунир Эль-Хаддади – 2.70

Юссеф Эн-Несири – 2.70

Сусо – 3.00

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Смотрите, как забивает Окампос

ТОП-5 претендентов на гол у "Ромы"

Эдин Джеко – 2.50

Никола Калинич – 2.70

Диего Перотти – 2.80

Ченгиз Юндер – 2.90

Джастин Клюйверт – 3.00

Смотрите, как забивает Джеко

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Отметим, что "Севилья" четырежды участвовала в 1/8 финала Лиги Европы и трижды проходила дальше. Единственное поражение на этой стадии она потерпела год назад от "Славии" (2:2 дома, 3:4 в гостях). Успех сопутствовал "красным" в розыгрышах, которые они в итоге оканчивали завоеванием трофея: 2013/14 (против "Бетиса", победа по пенальти после обмена домашними поражениями 0:2), 2014/15 (против "Вильярреала", 3:1 в гостях, 2:1 дома) и 2015/16 (против "Базеля" 0:0 в гостях, 3:0 дома).

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"Рома" же в третий раз подряд прошла стадию 1/16 финала Лиги Европы, а вот в 1/8 финала ей исторически не везет. В двух предыдущих случаях она уступала "Фиорентине" (сезон 2014/15: 1:1 в гостях, 0:3 дома) и "Лиону" (сезон 2016/17: 2:4 в гостях, 2:1 дома). Если брать оба еврокубка, то римляне лишь раз преодолели барьер 1/8 финала. Это случилось в Лиге чемпионов-2017/18, когда они победили "Шахтер" по правилу выездного гола (1:2 в гостях, 1:0 дома).

Смотрите, как "Рома" перед "Севильей" обыграла "Ювентус"

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