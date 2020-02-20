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Прогноз, расписание и результаты 1/16 финала Лиги Европы

20 февраля, 08:10

В четверг проходят первые поединки 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира

В четверг, 20 февраля, пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Ниже – расписание игр с телетрансляциями, котировки на исходы поединков, а также оперативно обновляемые результаты.

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1/16 финала Лиги Европы. Первые матчи
Четверг, 20 февраля

19:55 Шахтер – Бенфика ТВ:Футбол-1
Букмекеры: 2.37 – 3.40 – 3.10

19:55 Спортинг – Истанбул Башакшехир
Букмекеры: 2.11 – 3.40 – 3.75

19:55 Хетафе – Аякс
Букмекеры: 2.23 – 3.45 – 3.35

19:55 Копенгаген – Селтик
Букмекеры: 3.55 – 3.25 – 2.23

19:55 Клуж – Севилья
Букмекеры: 4.40 – 3.35 – 1.96

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19:55 Брюгге – Манчестер Юнайтед ТВ:Футбол-2
Букмекеры: 3.10 – 3.35 – 2.40

19:55 Лудогорец – Интер
Букмекеры: 5.70 – 3.95 – 1.65

19:55 Айнтрахт Ф – Зальцбург
Букмекеры: 2.14 – 3.95 – 3.15

22:00 Рома – Гент ТВ:Футбол-1
Букмекеры: 1.44 – 4.90 – 7.50

22:00 Вулверхэмптон – Эспаньол
Букмекеры: 1.51 – 4.10 – 7.80

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22:00 Байер – Порту
Букмекеры: 1.97 – 3.70 – 3.85

22:00 АПОЭЛ – Базель
Букмекеры: 2.75 – 3.25 – 2.70

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22:00 Олимпиакос – Арсенал
Букмекеры: 2.85 – 3.55 – 2.48

22:00 Алкмаар – ЛАСК
Букмекеры: 2.39 – 3.55 – 2.95

22:00 Вольфсбург – Мальме
Букмекеры: 1.51 – 4.20 – 7.50

22:00 Рейнджерс – Брага
Букмекеры: 2.35 – 3.35 – 3.20

Трансляция матчей Лиги Европы – на сайте Oll.tv (в подписке)

Ответные матчи – 27 февраля

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Напомним, в прошлом сезоне Лиги Европы финал турнира оказался чисто английским. В матче за трофей "Челси" переиграл земляков из "Арсенала" – 4:1.

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Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика

Источник: Сегодня|Спорт

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