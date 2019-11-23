Прогноз, расписание и результаты 13-го тура чемпионата Италии

В этот уикэнд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 13-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что Роналду устроит ужин одноклубникам, чтобы объясниться за свое поведение.
Суббота, 23 ноября
16:00 "Аталанта" – "Ювентус" - 1:3
Букмекеры: 2.80 – 3.40 – 2.50
19:00 "Милан" – "Наполи" – 1:1
Букмекеры: 3.20 – 3.50 – 2.20
21:45 "Торино" – "Интер" – Футбол 1
Букмекеры: 4.33 – 3.60 – 1.85
Воскресенье, 24 ноября
13:30 "Болонья" – "Парма" – Футбол 2
Букмекеры: 1.75 – 3.90 – 4.60
16:00 "Верона" – "Фиорентина"
Букмекеры: 3.30 – 3.20 – 2.30
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16:00 "Рома" – "Брешия" – Футбол 1
Букмекеры: 1.34 – 5.25 – 9.00
16:00 "Сассуоло" – "Лацио"
Букмекеры: 4.40 – 4.00 – 1.75
19:00 "Сампдория" – "Удинезе"
Букмекеры: 2.15 – 3.25 – 3.60
21:45 "Лечче" – "Кальяри"
Букмекеры: 3.20 – 3.50 – 2.20
Понедельник, 25 ноября
21:45 СПАЛ – "Дженоа"
Букмекеры: 2.55 – 3.20 – 2.90
Все матчи чемпионата Италии смотрите в прямой трансляции на сайте Oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|12
|10
|2
|0
|20-9
|32
|2
|ИНТЕР
|12
|10
|1
|1
|26-12
|31
|3
|ЛАЦИО
|12
|7
|3
|2
|28-13
|24
|4
|КАЛЬЯРИ
|12
|7
|3
|2
|23-12
|24
|5
|АТАЛАНТА
|12
|6
|4
|2
|30-18
|22
|6
|РОМА
|12
|6
|4
|2
|20-14
|22
|7
|НАПОЛИ
|12
|5
|4
|3
|21-15
|19
|8
|ПАРМА
|12
|5
|2
|5
|18-15
|17
|9
|ФИОРЕНТИНА
|12
|4
|4
|4
|18-19
|16
|10
|ВЕРОНА
|12
|4
|3
|5
|10-11
|15
|11
|ТОРИНО
|12
|4
|2
|6
|15-17
|14
|12
|УДИНЕЗЕ
|12
|4
|2
|6
|8-18
|14
|13
|САССУОЛО
|11
|4
|1
|6
|21-21
|13
|14
|МИЛАН
|12
|4
|1
|7
|11-16
|13
|15
|БОЛОНЬЯ
|12
|3
|3
|6
|16-20
|12
|16
|ЛЕЧЧЕ
|12
|2
|4
|6
|15-25
|10
|17
|ДЖЕНОА
|12
|2
|3
|7
|14-26
|9
|18
|САМПДОРИЯ
|12
|2
|3
|7
|7-19
|9
|19
|СПАЛ
|12
|2
|2
|8
|7-18
|8
|20
|БРЕШИА
|11
|2
|1
|8
|10-20
|7
Смотрите, как сборная Италии играла в отборе на Евро-2020:
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