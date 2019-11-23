Прогноз, расписание и результаты 13-го тура чемпионата Италии

Все о поединках 13-го тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: AFP

В этот уикэнд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 13-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что Роналду устроит ужин одноклубникам, чтобы объясниться за свое поведение.

Суббота, 23 ноября

16:00 "Аталанта" – "Ювентус" - 1:3

Букмекеры: 2.80 – 3.40 – 2.50

19:00 "Милан" – "Наполи" – 1:1

Букмекеры: 3.20 – 3.50 – 2.20

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21:45 "Торино" – "Интер" – Футбол 1

Букмекеры: 4.33 – 3.60 – 1.85

Воскресенье, 24 ноября

13:30 "Болонья" – "Парма" – Футбол 2

Букмекеры: 1.75 – 3.90 – 4.60

16:00 "Верона" – "Фиорентина"

Букмекеры: 3.30 – 3.20 – 2.30

16:00 "Рома" – "Брешия" – Футбол 1

Букмекеры: 1.34 – 5.25 – 9.00

16:00 "Сассуоло" – "Лацио"

Букмекеры: 4.40 – 4.00 – 1.75

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19:00 "Сампдория" – "Удинезе"

Букмекеры: 2.15 – 3.25 – 3.60

21:45 "Лечче" – "Кальяри"

Букмекеры: 3.20 – 3.50 – 2.20

Понедельник, 25 ноября

21:45 СПАЛ – "Дженоа"

Букмекеры: 2.55 – 3.20 – 2.90

Все матчи чемпионата Италии смотрите в прямой трансляции на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 12 10 2 0 20-9 32 2 ИНТЕР 12 10 1 1 26-12 31 3 ЛАЦИО 12 7 3 2 28-13 24 4 КАЛЬЯРИ 12 7 3 2 23-12 24 5 АТАЛАНТА 12 6 4 2 30-18 22 6 РОМА 12 6 4 2 20-14 22 7 НАПОЛИ 12 5 4 3 21-15 19 8 ПАРМА 12 5 2 5 18-15 17 9 ФИОРЕНТИНА 12 4 4 4 18-19 16 10 ВЕРОНА 12 4 3 5 10-11 15 11 ТОРИНО 12 4 2 6 15-17 14 12 УДИНЕЗЕ 12 4 2 6 8-18 14 13 САССУОЛО 11 4 1 6 21-21 13 14 МИЛАН 12 4 1 7 11-16 13 15 БОЛОНЬЯ 12 3 3 6 16-20 12 16 ЛЕЧЧЕ 12 2 4 6 15-25 10 17 ДЖЕНОА 12 2 3 7 14-26 9 18 САМПДОРИЯ 12 2 3 7 7-19 9 19 СПАЛ 12 2 2 8 7-18 8 20 БРЕШИА 11 2 1 8 10-20 7

Смотрите, как сборная Италии играла в отборе на Евро-2020:

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