Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Прогноз, расписание и результаты 13-го тура чемпионата Италии

23 ноября, 21:00

Все о поединках 13-го тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: AFP

В этот уикэнд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 13-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что Роналду устроит ужин одноклубникам, чтобы объясниться за свое поведение.

Суббота, 23 ноября

16:00 "Аталанта" – "Ювентус" - 1:3
Букмекеры: 2.80 – 3.40 – 2.50

19:00 "Милан" – "Наполи"1:1

Букмекеры: 3.20 – 3.50 – 2.20

Реклама

21:45 "Торино" – "Интер" – Футбол 1
Букмекеры: 4.33 – 3.60 – 1.85

Воскресенье, 24 ноября

13:30 "Болонья" – "Парма" – Футбол 2
Букмекеры: 1.75 – 3.90 – 4.60

16:00 "Верона" – "Фиорентина"
Букмекеры: 3.30 – 3.20 – 2.30

В тренде
Украинский разогрев перед "Кинг-Конгом" и "Бомбардировщиком": наш боксер сразится перед битвой Уайлдер – Ортис
Виктор Славинский

16:00 "Рома" – "Брешия" – Футбол 1
Букмекеры: 1.34 – 5.25 – 9.00

16:00 "Сассуоло" – "Лацио"
Букмекеры: 4.40 – 4.00 – 1.75

Реклама

19:00 "Сампдория" – "Удинезе"
Букмекеры: 2.15 – 3.25 – 3.60

21:45 "Лечче" – "Кальяри"
Букмекеры: 3.20 – 3.50 – 2.20

Понедельник, 25 ноября

21:45 СПАЛ – "Дженоа"
Букмекеры: 2.55 – 3.20 – 2.90

Все матчи чемпионата Италии смотрите в прямой трансляции на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица:

МКлубИВНПМячиОчки
1ЮВЕНТУС12102020-932
2ИНТЕР12101126-1231
3ЛАЦИО1273228-1324
4КАЛЬЯРИ1273223-1224
5АТАЛАНТА1264230-1822
6РОМА1264220-1422
7НАПОЛИ1254321-1519
8ПАРМА1252518-1517
9ФИОРЕНТИНА1244418-1916
10ВЕРОНА1243510-1115
11ТОРИНО1242615-1714
12УДИНЕЗЕ124268-1814
13САССУОЛО1141621-2113
14МИЛАН1241711-1613
15БОЛОНЬЯ1233616-2012
16ЛЕЧЧЕ1224615-2510
17ДЖЕНОА1223714-269
18САМПДОРИЯ122377-199
19СПАЛ122287-188
20БРЕШИА1121810-207

Смотрите, как сборная Италии играла в отборе на Евро-2020:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

расписание результаты чемпионат Италии таблица

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020
Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020Футбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
В ТОП-100 лучших футболистов отбора на Евро-2020 попали двое украинцев
В ТОП-100 лучших футболистов отбора на Евро-2020 попали двое украинцевФутбол
Обыкновенная фантастика от Шевы! Видео голов и лучших моментов матча Сербия – Украина
Обыкновенная фантастика от Шевы! Видео голов и лучших моментов матча Сербия – УкраинаФутбол
Ван Дейк, Роналду и Бейл: самая убийственная группа для сборной Украины на Евро-2020
Ван Дейк, Роналду и Бейл: самая убийственная группа для сборной Украины на Евро-2020Футбол
Сербия – Украина: где смотреть последний матч команды Шевченко в отборе на Евро-2020
Сербия – Украина: где смотреть последний матч команды Шевченко в отборе на Евро-2020Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...