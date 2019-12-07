Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Англии

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки 16-го тура, среди которых особняком стоит противостояние "МанСити" – "МанЮнайтед". Ниже – время начала всех матчей тура в АПЛ, котировки букмекеров, обновляющиеся результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Прогноз, расписание и результаты 15-го тура чемпионата Италии
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Чемпионат Украины 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Суббота, 7 декабря
14:30 Эвертон – Челси
Букмекеры: 3.70 – 3.75 – 2.01
17:00 Борнмут – Ливерпуль
Букмекеры: 7.10 – 5.30 – 1.42
17:00 Тоттенхэм – Бернли
Букмекеры: 1.41 – 5.20 – 7.60
17:00 Уотфорд – Кристал Пэлас
Букмекеры: 2.48 – 3.25 – 3.05
19:30 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Букмекеры: 1.33 – 5.80 – 8.90
Воскресенье, 8 декабря
16:00 Астон Вилла – Лестер
Букмекеры: 4.30 – 4.00 – 1.80
16:00 Ньюкасл – Саутгемптон
Букмекеры: 2.70 – 3.25 – 2.80
16:00 Норвич – Шеффилд Юнайтед
Букмекеры: 3.05 – 3.50 – 2.37
18:30 Брайтон – Вулверхэмптон
Букмекеры: 2.75 – 3.20 – 2.75
Понедельник, 9 декабря
22:00 Вест Хэм – Арсенал
Букмекеры: 3.40 – 4.00 – 2.04
Трансляции матчей АПЛ на канале Setanta доступны на сайте oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|15
|14
|1
|0
|37-14
|43
|2
|ЛЕСТЕР
|15
|11
|2
|2
|35-9
|35
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|15
|10
|2
|3
|43-17
|32
|4
|ЧЕЛСИ
|15
|9
|2
|4
|30-21
|29
|5
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|15
|5
|8
|2
|21-17
|23
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|15
|5
|6
|4
|23-18
|21
|7
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|15
|6
|3
|6
|14-18
|21
|8
|ТОТТЕНХЭМ
|15
|5
|5
|5
|25-23
|20
|9
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|15
|4
|7
|4
|17-15
|19
|10
|АРСЕНАЛ
|15
|4
|7
|4
|21-23
|19
|11
|НЬЮКАСЛ
|15
|5
|4
|6
|15-22
|19
|12
|БЕРНЛИ
|15
|5
|3
|7
|21-24
|18
|13
|БРАЙТОН
|15
|5
|3
|7
|18-22
|18
|14
|БОРНМУТ
|15
|4
|4
|7
|18-21
|16
|15
|ВЕСТ ХЭМ
|15
|4
|4
|7
|17-25
|16
|16
|АСТОН ВИЛЛА
|15
|4
|3
|8
|22-24
|15
|17
|САУТГЕМПТОН
|15
|4
|3
|8
|17-33
|15
|18
|ЭВЕРТОН
|15
|4
|2
|9
|16-27
|14
|19
|НОРВИЧ
|15
|3
|2
|10
|16-32
|11
|20
|УОТФОРД
|15
|1
|5
|9
|9-30
|8
Смотрите, как английские клубы играли в последнем туре еврокубков
Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:1
Валенсия (Испания) – Челси (Англия) – 2:2
Тоттенхэм (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 4:2
Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:1
Арсенал (Англия) – Айнтрахт (Ф, Германия) – 1:2
Астана (Казахстан) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1
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