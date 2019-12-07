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Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Англии

7 декабря, 07:12

Все о 16-м туре английского чемпионата - расписание, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Гвардиола против Сульшера

Гвардиола против Сульшера / Фото: Getty Images

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки 16-го тура, среди которых особняком стоит противостояние "МанСити" – "МанЮнайтед". Ниже – время начала всех матчей тура в АПЛ, котировки букмекеров, обновляющиеся результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Суббота, 7 декабря

14:30 Эвертон – Челси

Букмекеры: 3.70 – 3.75 – 2.01

17:00 Борнмут – Ливерпуль

Букмекеры: 7.10 – 5.30 – 1.42

17:00 Тоттенхэм – Бернли

Букмекеры: 1.41 – 5.20 – 7.60

17:00 Уотфорд – Кристал Пэлас

Букмекеры: 2.48 – 3.25 – 3.05

19:30 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Букмекеры: 1.33 – 5.80 – 8.90

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Воскресенье, 8 декабря

16:00 Астон Вилла – Лестер

Букмекеры: 4.30 – 4.00 – 1.80

16:00 Ньюкасл – Саутгемптон

Букмекеры: 2.70 – 3.25 – 2.80

16:00 Норвич – Шеффилд Юнайтед

Букмекеры: 3.05 – 3.50 – 2.37

18:30 Брайтон – Вулверхэмптон

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Букмекеры: 2.75 – 3.20 – 2.75

Понедельник, 9 декабря

22:00 Вест Хэм – Арсенал

Букмекеры: 3.40 – 4.00 – 2.04

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Трансляции матчей АПЛ на канале Setanta доступны на сайте oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ15141037-1443
2ЛЕСТЕР15112235-935
3МАНЧЕСТЕР СИТИ15102343-1732
4ЧЕЛСИ1592430-2129
5ВУЛВЕРХЭМПТОН1558221-1723
6МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД1556423-1821
7КРИСТАЛ ПЭЛАС1563614-1821
8ТОТТЕНХЭМ1555525-2320
9ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД1547417-1519
10АРСЕНАЛ1547421-2319
11НЬЮКАСЛ1554615-2219
12БЕРНЛИ1553721-2418
13БРАЙТОН1553718-2218
14БОРНМУТ1544718-2116
15ВЕСТ ХЭМ1544717-2516
16АСТОН ВИЛЛА1543822-2415
17САУТГЕМПТОН1543817-3315
18ЭВЕРТОН1542916-2714
19НОРВИЧ15321016-3211
20УОТФОРД151599-308

Смотрите, как английские клубы играли в последнем туре еврокубков

Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:1

Валенсия (Испания) – Челси (Англия) – 2:2

Тоттенхэм (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 4:2

Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:1

Арсенал (Англия) – Айнтрахт (Ф, Германия) – 1:2

Астана (Казахстан) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1

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чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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