Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Англии

Все о 16-м туре английского чемпионата - расписание, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Гвардиола против Сульшера / Фото: Getty Images

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки 16-го тура, среди которых особняком стоит противостояние "МанСити" – "МанЮнайтед". Ниже – время начала всех матчей тура в АПЛ, котировки букмекеров, обновляющиеся результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Суббота, 7 декабря

14:30 Эвертон – Челси

Букмекеры: 3.70 – 3.75 – 2.01

17:00 Борнмут – Ливерпуль

Букмекеры: 7.10 – 5.30 – 1.42

17:00 Тоттенхэм – Бернли

Букмекеры: 1.41 – 5.20 – 7.60

17:00 Уотфорд – Кристал Пэлас

Букмекеры: 2.48 – 3.25 – 3.05

19:30 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Букмекеры: 1.33 – 5.80 – 8.90

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Воскресенье, 8 декабря

16:00 Астон Вилла – Лестер

Букмекеры: 4.30 – 4.00 – 1.80

16:00 Ньюкасл – Саутгемптон

Букмекеры: 2.70 – 3.25 – 2.80

16:00 Норвич – Шеффилд Юнайтед

Букмекеры: 3.05 – 3.50 – 2.37

18:30 Брайтон – Вулверхэмптон

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Букмекеры: 2.75 – 3.20 – 2.75

Понедельник, 9 декабря

22:00 Вест Хэм – Арсенал

Букмекеры: 3.40 – 4.00 – 2.04

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Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 15 14 1 0 37-14 43 2 ЛЕСТЕР 15 11 2 2 35-9 35 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 15 10 2 3 43-17 32 4 ЧЕЛСИ 15 9 2 4 30-21 29 5 ВУЛВЕРХЭМПТОН 15 5 8 2 21-17 23 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15 5 6 4 23-18 21 7 КРИСТАЛ ПЭЛАС 15 6 3 6 14-18 21 8 ТОТТЕНХЭМ 15 5 5 5 25-23 20 9 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 15 4 7 4 17-15 19 10 АРСЕНАЛ 15 4 7 4 21-23 19 11 НЬЮКАСЛ 15 5 4 6 15-22 19 12 БЕРНЛИ 15 5 3 7 21-24 18 13 БРАЙТОН 15 5 3 7 18-22 18 14 БОРНМУТ 15 4 4 7 18-21 16 15 ВЕСТ ХЭМ 15 4 4 7 17-25 16 16 АСТОН ВИЛЛА 15 4 3 8 22-24 15 17 САУТГЕМПТОН 15 4 3 8 17-33 15 18 ЭВЕРТОН 15 4 2 9 16-27 14 19 НОРВИЧ 15 3 2 10 16-32 11 20 УОТФОРД 15 1 5 9 9-30 8

Смотрите, как английские клубы играли в последнем туре еврокубков

Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:1

Валенсия (Испания) – Челси (Англия) – 2:2

Тоттенхэм (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 4:2

Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:1

Арсенал (Англия) – Айнтрахт (Ф, Германия) – 1:2

Астана (Казахстан) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1

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