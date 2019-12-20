Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 18-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Читайте также: "Реал" пожаловался на арбитра и VAR по итогам "Эль Класико"
20 декабря, пятница
22:00 "Эйбар" – "Гранада"
Букмекеры: 2,05 – 3,25 – 4,00
21 декабря, суббота
14:00 "Мальорка" – "Севилья" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 5,10 – 3,85 – 1,68
17:00 "Барселона" – "Алавес" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,14 – 8,50 – 17,50
19:30 "Вильярреал" – "Хетафе"
Букмекеры: 2,19 – 3,15 – 3,55
22:00 "Вальядолид" – "Валенсия"
Букмекеры: 3,60 – 3,30 – 2,12
22 декабря, воскресенье
13:00 "Леганес" – "Эспаньол"
Букмекеры: 2,05 – 3,15 – 4,05
15:00 "Осасуна" – "Реал Сосьедад"
Букмекеры: 2,85 – 3,25 – 2,55
17:00 "Бетис" – "Атлетико" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3,80 – 3,30 – 2,05
19:30 "Леванте" – "Сельта" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,59 – 3,45 – 2,65
22:00 " Реал Мадрид" – "Атлетик" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,37 – 5,00 – 8,40
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|17
|11
|3
|3
|43-20
|36
|2
|РЕАЛ МАДРИД
|17
|10
|6
|1
|33-12
|36
|3
|СЕВИЛЬЯ
|17
|9
|4
|4
|21-17
|31
|4
|ХЕТАФЕ
|17
|8
|6
|3
|26-16
|30
|5
|АТЛЕТИКО
|17
|7
|8
|2
|18-10
|29
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17
|8
|4
|5
|28-20
|28
|7
|ВАЛЕНСИЯ
|17
|7
|6
|4
|27-24
|27
|8
|АТЛЕТИК
|17
|7
|6
|4
|19-12
|27
|9
|ГРАНАДА
|17
|7
|3
|7
|24-22
|24
|10
|ОСАСУНА
|17
|5
|8
|4
|22-20
|23
|11
|ЛЕВАНТЕ
|17
|7
|2
|8
|22-26
|23
|12
|БЕТИС
|17
|6
|5
|6
|24-29
|23
|13
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17
|6
|4
|7
|30-25
|22
|14
|АЛАВЕС
|17
|5
|4
|8
|18-24
|19
|15
|ВАЛЬЯДОЛИД
|17
|4
|7
|6
|14-20
|19
|16
|ЭЙБАР
|17
|4
|4
|9
|15-28
|16
|17
|МАЛЬОРКА
|17
|4
|3
|10
|18-30
|15
|18
|СЕЛЬТА
|17
|3
|5
|9
|14-25
|14
|19
|ЛЕГАНЕС
|17
|2
|4
|11
|12-28
|10
|20
|ЭСПАНЬОЛ
|17
|2
|4
|11
|12-32
|10
Отметим, что для каталонцев этот поединок Лиги чемпионов с "Интером" ничего в турнирном плане не решал, так как они досрочно выиграли свою группу. Поэтому тренер "Барселоны" дал отдохнуть многим лидерам команды. Например, вместо Лиги чемпионов Месси был занят покупкой квартиры в "Маленькой Москве".
Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Интер" – "Барселона" (1:2)
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк