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Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Испании

20 декабря, 10:07

Все о поединках 18-го тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Реал Мадрид

Реал Мадрид / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 18-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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20 декабря, пятница

22:00 "Эйбар" – "Гранада"
Букмекеры: 2,05 – 3,25 – 4,00

21 декабря, суббота

14:00 "Мальорка" – "Севилья" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 5,10 – 3,85 – 1,68

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17:00 "Барселона" – "Алавес" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,14 – 8,50 – 17,50

19:30 "Вильярреал" – "Хетафе"
Букмекеры: 2,19 – 3,15 – 3,55

22:00 "Вальядолид" – "Валенсия"
Букмекеры: 3,60 – 3,30 – 2,12

22 декабря, воскресенье

В тренде
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13:00 "Леганес" – "Эспаньол"
Букмекеры: 2,05 – 3,15 – 4,05

15:00 "Осасуна" – "Реал Сосьедад"
Букмекеры: 2,85 – 3,25 – 2,55

17:00 "Бетис" – "Атлетико" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3,80 – 3,30 – 2,05

19:30 "Леванте" – "Сельта" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,59 – 3,45 – 2,65

22:00 " Реал Мадрид" – "Атлетик" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,37 – 5,00 – 8,40

МКлубИВНПМячиОчки
1БАРСЕЛОНА17113343-2036
2РЕАЛ МАДРИД17106133-1236
3СЕВИЛЬЯ1794421-1731
4ХЕТАФЕ1786326-1630
5АТЛЕТИКО1778218-1029
6РЕАЛ СОСЬЕДАД1784528-2028
7ВАЛЕНСИЯ1776427-2427
8АТЛЕТИК1776419-1227
9ГРАНАДА1773724-2224
10ОСАСУНА1758422-2023
11ЛЕВАНТЕ1772822-2623
12БЕТИС1765624-2923
13ВИЛЬЯРРЕАЛ1764730-2522
14АЛАВЕС1754818-2419
15ВАЛЬЯДОЛИД1747614-2019
16ЭЙБАР1744915-2816
17МАЛЬОРКА17431018-3015
18СЕЛЬТА1735914-2514
19ЛЕГАНЕС17241112-2810
20ЭСПАНЬОЛ17241112-3210

Отметим, что для каталонцев этот поединок Лиги чемпионов с "Интером" ничего в турнирном плане не решал, так как они досрочно выиграли свою группу. Поэтому тренер "Барселоны" дал отдохнуть многим лидерам команды. Например, вместо Лиги чемпионов Месси был занят покупкой квартиры в "Маленькой Москве".

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Интер" – "Барселона" (1:2)

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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