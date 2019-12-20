Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 18-го тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Реал Мадрид / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 18-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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20 декабря, пятница

22:00 "Эйбар" – "Гранада"

Букмекеры: 2,05 – 3,25 – 4,00

21 декабря, суббота

14:00 "Мальорка" – "Севилья" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 5,10 – 3,85 – 1,68

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17:00 "Барселона" – "Алавес" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,14 – 8,50 – 17,50

19:30 "Вильярреал" – "Хетафе"

Букмекеры: 2,19 – 3,15 – 3,55

22:00 "Вальядолид" – "Валенсия"

Букмекеры: 3,60 – 3,30 – 2,12

22 декабря, воскресенье

13:00 "Леганес" – "Эспаньол"

Букмекеры: 2,05 – 3,15 – 4,05

15:00 "Осасуна" – "Реал Сосьедад"

Букмекеры: 2,85 – 3,25 – 2,55

17:00 "Бетис" – "Атлетико" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3,80 – 3,30 – 2,05

19:30 "Леванте" – "Сельта" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,59 – 3,45 – 2,65

22:00 " Реал Мадрид" – "Атлетик" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,37 – 5,00 – 8,40

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 17 11 3 3 43-20 36 2 РЕАЛ МАДРИД 17 10 6 1 33-12 36 3 СЕВИЛЬЯ 17 9 4 4 21-17 31 4 ХЕТАФЕ 17 8 6 3 26-16 30 5 АТЛЕТИКО 17 7 8 2 18-10 29 6 РЕАЛ СОСЬЕДАД 17 8 4 5 28-20 28 7 ВАЛЕНСИЯ 17 7 6 4 27-24 27 8 АТЛЕТИК 17 7 6 4 19-12 27 9 ГРАНАДА 17 7 3 7 24-22 24 10 ОСАСУНА 17 5 8 4 22-20 23 11 ЛЕВАНТЕ 17 7 2 8 22-26 23 12 БЕТИС 17 6 5 6 24-29 23 13 ВИЛЬЯРРЕАЛ 17 6 4 7 30-25 22 14 АЛАВЕС 17 5 4 8 18-24 19 15 ВАЛЬЯДОЛИД 17 4 7 6 14-20 19 16 ЭЙБАР 17 4 4 9 15-28 16 17 МАЛЬОРКА 17 4 3 10 18-30 15 18 СЕЛЬТА 17 3 5 9 14-25 14 19 ЛЕГАНЕС 17 2 4 11 12-28 10 20 ЭСПАНЬОЛ 17 2 4 11 12-32 10

Отметим, что для каталонцев этот поединок Лиги чемпионов с "Интером" ничего в турнирном плане не решал, так как они досрочно выиграли свою группу. Поэтому тренер "Барселоны" дал отдохнуть многим лидерам команды. Например, вместо Лиги чемпионов Месси был занят покупкой квартиры в "Маленькой Москве".

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Интер" – "Барселона" (1:2)

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