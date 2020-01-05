Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу

Первый после Нового года тур Серии А пройдет в воскресенье и понедельник

Руслан Малиновский в "Аталанте" / Фото: Reuters

Команды итальянской Серии А пока еще не добрались до середины сезона 2019/20. В воскресенье после двухнедельной рождественской паузы они открывают программу 18-го тура – первого в Новом году. К слову, в понедельник за "Милан" может дебютировать шведский форвард Златан Ибрагимович, забивший мяч пока что в товарищеском матче.

Центральными будут поединки лидеров: "Ювентус" – "Кальяри" и "Наполи" – "Интер", которые пройдут 6 января. Откроется же тур в 13:30 в воскресенье, когда "Брешия" примет "Лацио", идущий на третьем месте. Завтра "Аталанта" Руслана Малиновского сыграет с "Пармой", а "Лечче" Евгения Шахова – с "Удинезе".

Почти все матчи тура, девять из десяти, покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Чемпионат Италии, 18-й тур

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ:

13:30 "Брешия" – "Лацио", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 5.10 – 4.30 – 1.65

16:00 "СПАЛ" – "Верона", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.55 – 3.20 – 3.00

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19:00 "Дженоа" – "Сассуоло", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.20 – 3.50 – 3.43

21:45 "Рома" – "Торино", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.50 – 4.80 – 6.40

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ:

13:30 "Болонья" – "Фиорентина", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.40 – 3.40 – 3.00

16:00 "Аталанта" – "Парма", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.28 – 6.40 – 10.00

16:00 "Милан" – "Сампдория"

Букмекеры: 1.55 – 4.20 – 6.20

16:00 "Ювентус" – "Кальяри", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.27 – 6.20 – 12.00

19:00 "Лечче" – "Удинезе", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.75 – 3.50 – 2.55

21:45 "Наполи" – "Интер", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.55 – 3.55 – 2.75

Турнирная таблица

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ИНТЕР 17 13 3 1 36-14 42 2 ЮВЕНТУС 17 13 3 1 31-17 42 3 ЛАЦИО 16 11 3 2 38-16 36 4 РОМА 17 10 5 2 33-17 35 5 АТАЛАНТА 17 9 4 4 43-25 31 6 КАЛЬЯРИ 17 8 5 4 33-23 29 7 ПАРМА 17 7 4 6 24-20 25 8 НАПОЛИ 17 6 6 5 27-22 24 9 БОЛОНЬЯ 17 6 4 7 27-29 22 10 ТОРИНО 17 6 3 8 22-26 21 11 МИЛАН 17 6 3 8 16-24 21 12 САССУОЛО 17 5 4 8 29-29 19 13 ВЕРОНА 16 5 4 7 17-20 19 14 УДИНЕЗЕ 17 5 3 9 13-28 18 15 ФИОРЕНТИНА 17 4 5 8 21-28 17 16 ЛЕЧЧЕ 17 3 6 8 22-35 15 17 САМПДОРИЯ 17 4 3 10 14-27 15 18 БРЕШИА 17 4 2 11 15-29 14 19 СПАЛ 17 3 3 11 12-26 12 20 ДЖЕНОА 17 2 5 10 17-35 11

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