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Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу

5 января, 11:27

Первый после Нового года тур Серии А пройдет в воскресенье и понедельник

Руслан Малиновский в "Аталанте"

Руслан Малиновский в "Аталанте" / Фото: Reuters

Команды итальянской Серии А пока еще не добрались до середины сезона 2019/20. В воскресенье после двухнедельной рождественской паузы они открывают программу 18-го тура – первого в Новом году. К слову, в понедельник за "Милан" может дебютировать шведский форвард Златан Ибрагимович, забивший мяч пока что в товарищеском матче.

Центральными будут поединки лидеров: "Ювентус" – "Кальяри" и "Наполи" – "Интер", которые пройдут 6 января. Откроется же тур в 13:30 в воскресенье, когда "Брешия" примет "Лацио", идущий на третьем месте. Завтра "Аталанта" Руслана Малиновского сыграет с "Пармой", а "Лечче" Евгения Шахова – с "Удинезе".

Почти все матчи тура, девять из десяти, покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Чемпионат Италии, 18-й тур

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ:

13:30 "Брешия" – "Лацио", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 5.10 – 4.30 – 1.65

16:00 "СПАЛ" – "Верона", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.55 – 3.20 – 3.00

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19:00 "Дженоа" – "Сассуоло", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.20 – 3.50 – 3.43

21:45 "Рома" – "Торино", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.50 – 4.80 – 6.40

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ:

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13:30 "Болонья" – "Фиорентина", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.40 – 3.40 – 3.00

16:00 "Аталанта" – "Парма", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.28 – 6.40 – 10.00

16:00 "Милан" – "Сампдория"
Букмекеры: 1.55 – 4.20 – 6.20

16:00 "Ювентус" – "Кальяри", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.27 – 6.20 – 12.00

19:00 "Лечче" – "Удинезе", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.75 – 3.50 – 2.55

21:45 "Наполи" – "Интер", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.55 – 3.55 – 2.75

Турнирная таблица

МКлубИВНПМячиОчки
1ИНТЕР17133136-1442
2ЮВЕНТУС17133131-1742
3ЛАЦИО16113238-1636
4РОМА17105233-1735
5АТАЛАНТА1794443-2531
6КАЛЬЯРИ1785433-2329
7ПАРМА1774624-2025
8НАПОЛИ1766527-2224
9БОЛОНЬЯ1764727-2922
10ТОРИНО1763822-2621
11МИЛАН1763816-2421
12САССУОЛО1754829-2919
13ВЕРОНА1654717-2019
14УДИНЕЗЕ1753913-2818
15ФИОРЕНТИНА1745821-2817
16ЛЕЧЧЕ1736822-3515
17САМПДОРИЯ17431014-2715
18БРЕШИА17421115-2914
19СПАЛ17331112-2612
20ДЖЕНОА17251017-3511

Смотрите, как Роналду принес "Ювентусу" победу над "Сампдорией" перед паузой в чемпионате

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