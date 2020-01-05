Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу

Команды итальянской Серии А пока еще не добрались до середины сезона 2019/20. В воскресенье после двухнедельной рождественской паузы они открывают программу 18-го тура – первого в Новом году. К слову, в понедельник за "Милан" может дебютировать шведский форвард Златан Ибрагимович, забивший мяч пока что в товарищеском матче.
Центральными будут поединки лидеров: "Ювентус" – "Кальяри" и "Наполи" – "Интер", которые пройдут 6 января. Откроется же тур в 13:30 в воскресенье, когда "Брешия" примет "Лацио", идущий на третьем месте. Завтра "Аталанта" Руслана Малиновского сыграет с "Пармой", а "Лечче" Евгения Шахова – с "Удинезе".
Почти все матчи тура, девять из десяти, покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".
Чемпионат Италии, 18-й тур
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ:
13:30 "Брешия" – "Лацио", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 5.10 – 4.30 – 1.65
16:00 "СПАЛ" – "Верона", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.55 – 3.20 – 3.00
19:00 "Дженоа" – "Сассуоло", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.20 – 3.50 – 3.43
21:45 "Рома" – "Торино", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.50 – 4.80 – 6.40
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ:
13:30 "Болонья" – "Фиорентина", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.40 – 3.40 – 3.00
16:00 "Аталанта" – "Парма", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.28 – 6.40 – 10.00
16:00 "Милан" – "Сампдория"
Букмекеры: 1.55 – 4.20 – 6.20
16:00 "Ювентус" – "Кальяри", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.27 – 6.20 – 12.00
19:00 "Лечче" – "Удинезе", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.75 – 3.50 – 2.55
21:45 "Наполи" – "Интер", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.55 – 3.55 – 2.75
Турнирная таблица
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ИНТЕР
|17
|13
|3
|1
|36-14
|42
|2
|ЮВЕНТУС
|17
|13
|3
|1
|31-17
|42
|3
|ЛАЦИО
|16
|11
|3
|2
|38-16
|36
|4
|РОМА
|17
|10
|5
|2
|33-17
|35
|5
|АТАЛАНТА
|17
|9
|4
|4
|43-25
|31
|6
|КАЛЬЯРИ
|17
|8
|5
|4
|33-23
|29
|7
|ПАРМА
|17
|7
|4
|6
|24-20
|25
|8
|НАПОЛИ
|17
|6
|6
|5
|27-22
|24
|9
|БОЛОНЬЯ
|17
|6
|4
|7
|27-29
|22
|10
|ТОРИНО
|17
|6
|3
|8
|22-26
|21
|11
|МИЛАН
|17
|6
|3
|8
|16-24
|21
|12
|САССУОЛО
|17
|5
|4
|8
|29-29
|19
|13
|ВЕРОНА
|16
|5
|4
|7
|17-20
|19
|14
|УДИНЕЗЕ
|17
|5
|3
|9
|13-28
|18
|15
|ФИОРЕНТИНА
|17
|4
|5
|8
|21-28
|17
|16
|ЛЕЧЧЕ
|17
|3
|6
|8
|22-35
|15
|17
|САМПДОРИЯ
|17
|4
|3
|10
|14-27
|15
|18
|БРЕШИА
|17
|4
|2
|11
|15-29
|14
|19
|СПАЛ
|17
|3
|3
|11
|12-26
|12
|20
|ДЖЕНОА
|17
|2
|5
|10
|17-35
|11
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