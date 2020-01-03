Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 19 тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Барселона" сыграет с "Эспаньолом" в дерби / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 19-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ

20:00 "Вальядолид" – "Леганес". ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 2.75 – 2.85 – 3.10

22:00 "Севилья" – "Атлетик". ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 1.65 – 3.70 – 6.10

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ:

14:00 "Валенсия" – "Эйбар". ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 1.67 – 3.95 – 5.40

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17:00 "Хетафе" – "Реал". ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 4.30 – 3.65 – 1.90

19:30 "Атлетико" – "Леванте". ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 1.28 – 5.80 – 12.0

22:00 "Эспаньол" – "Барселона". ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 6.70 – 4.90 – 1.47

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ:

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13:00 "Гранада" – "Мальорка". ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 1.97 – 3.40 – 4.30

15:00 "Реал Сосьедад" – "Вильярреал". ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 1.95 – 3.95 – 3.75

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17:00 "Алавес" – "Бетис". ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 2.75 – 3.25 – 2.75

22:00 "Сельта" – "Осасуна". ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 2.15 – 3.45 – 3.60

Турнирная таблица чемпионата Испании

Смотрите обзор матча, в котором лидер чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыгрывает "Интер":

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