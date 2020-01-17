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Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Испании

17 января, 12:22

Все о поединках 20-го тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Реал" сыграет с "Севильей"

"Реал" сыграет с "Севильей" / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 20-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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17 января, пятница

22:00 "Леганес" – "Хетафе"
Букмекеры: 2,92 – 2,85 – 2,88

18 января, суббота

14:00 "Леванте" – "Алавес"
Букмекеры: 2,04 – 3,45

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17:00 "Реал Мадрид" – "Севилья" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,58 – 4,30 – 5,30

19:30 "Осасуна" – "Вальядолид" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,85 – 3,45 – 4,50

22:00 "Эйбар" – "Атлетико" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4,90 – 3,35 – 1,81

19 января, воскресенье

13:00 "Мальорка" – "Валенсия" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3,70 – 3,55 – 2,01

15:00 "Бетис" – "Реал Сосьедад"
Букмекеры: 2,45 – 3,60 – 2,73

17:00 "Вильярреал" – "Эспаньол"
Букмекеры: 1,67 – 3,85 – 5,10

19:30 "Атлетик" – "Сельта"
Букмекеры: 1,93 – 3,20 – 4,50

22:00 "Барселона" – "Гранада" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,14 – 8,00 – 19,50

МКлубИВНПМячиОчки
1БАРСЕЛОНА19124349-2340
2РЕАЛ МАДРИД19117136-1240
3АТЛЕТИКО1998222-1235
4СЕВИЛЬЯ19105424-1835
5РЕАЛ СОСЬЕДАД1994633-2531
6ВАЛЕНСИЯ1987429-2531
7ХЕТАФЕ1986526-2030
8АТЛЕТИК1978420-1329
9ВИЛЬЯРРЕАЛ1984733-2628
10ГРАНАДА1983825-2527
11ЛЕВАНТЕ1982926-2926
12ОСАСУНА1959526-2524
13БЕТИС1966726-3224
14ВАЛЬЯДОЛИД1949617-2321
15АЛАВЕС1955920-2920
16ЭЙБАР19541018-2919
17СЕЛЬТА19361016-2915
18МАЛЬОРКА19431218-3315
19ЛЕГАНЕС19351116-3014
20ЭСПАНЬОЛ19251214-3611

Как мы писали ранее, новым тренером "Барселоны" назначен Кике Сетьен – фанат шахмат, который обожает тотальный контроль. Последним местом работы Сетьена был "Бетис".

Смотрите обзор последней победы "Барсы" в Лиге чемпионов при Вальверде

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид Севилья

Источник: Сегодня|Спорт

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