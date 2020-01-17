Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 20-го тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Реал" сыграет с "Севильей" / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 20-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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17 января, пятница

22:00 "Леганес" – "Хетафе"

Букмекеры: 2,92 – 2,85 – 2,88

18 января, суббота

14:00 "Леванте" – "Алавес"

Букмекеры: 2,04 – 3,45

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17:00 "Реал Мадрид" – "Севилья" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,58 – 4,30 – 5,30

19:30 "Осасуна" – "Вальядолид" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,85 – 3,45 – 4,50

22:00 "Эйбар" – "Атлетико" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 4,90 – 3,35 – 1,81

19 января, воскресенье

13:00 "Мальорка" – "Валенсия" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3,70 – 3,55 – 2,01

15:00 "Бетис" – "Реал Сосьедад"

Букмекеры: 2,45 – 3,60 – 2,73

17:00 "Вильярреал" – "Эспаньол"

Букмекеры: 1,67 – 3,85 – 5,10

19:30 "Атлетик" – "Сельта"

Букмекеры: 1,93 – 3,20 – 4,50

22:00 "Барселона" – "Гранада" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,14 – 8,00 – 19,50

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 19 12 4 3 49-23 40 2 РЕАЛ МАДРИД 19 11 7 1 36-12 40 3 АТЛЕТИКО 19 9 8 2 22-12 35 4 СЕВИЛЬЯ 19 10 5 4 24-18 35 5 РЕАЛ СОСЬЕДАД 19 9 4 6 33-25 31 6 ВАЛЕНСИЯ 19 8 7 4 29-25 31 7 ХЕТАФЕ 19 8 6 5 26-20 30 8 АТЛЕТИК 19 7 8 4 20-13 29 9 ВИЛЬЯРРЕАЛ 19 8 4 7 33-26 28 10 ГРАНАДА 19 8 3 8 25-25 27 11 ЛЕВАНТЕ 19 8 2 9 26-29 26 12 ОСАСУНА 19 5 9 5 26-25 24 13 БЕТИС 19 6 6 7 26-32 24 14 ВАЛЬЯДОЛИД 19 4 9 6 17-23 21 15 АЛАВЕС 19 5 5 9 20-29 20 16 ЭЙБАР 19 5 4 10 18-29 19 17 СЕЛЬТА 19 3 6 10 16-29 15 18 МАЛЬОРКА 19 4 3 12 18-33 15 19 ЛЕГАНЕС 19 3 5 11 16-30 14 20 ЭСПАНЬОЛ 19 2 5 12 14-36 11

Как мы писали ранее, новым тренером "Барселоны" назначен Кике Сетьен – фанат шахмат, который обожает тотальный контроль. Последним местом работы Сетьена был "Бетис".

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