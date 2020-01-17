Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 20-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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17 января, пятница
22:00 "Леганес" – "Хетафе"
Букмекеры: 2,92 – 2,85 – 2,88
18 января, суббота
14:00 "Леванте" – "Алавес"
Букмекеры: 2,04 – 3,45
17:00 "Реал Мадрид" – "Севилья" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,58 – 4,30 – 5,30
19:30 "Осасуна" – "Вальядолид" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,85 – 3,45 – 4,50
22:00 "Эйбар" – "Атлетико" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4,90 – 3,35 – 1,81
19 января, воскресенье
13:00 "Мальорка" – "Валенсия" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3,70 – 3,55 – 2,01
15:00 "Бетис" – "Реал Сосьедад"
Букмекеры: 2,45 – 3,60 – 2,73
17:00 "Вильярреал" – "Эспаньол"
Букмекеры: 1,67 – 3,85 – 5,10
19:30 "Атлетик" – "Сельта"
Букмекеры: 1,93 – 3,20 – 4,50
22:00 "Барселона" – "Гранада" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,14 – 8,00 – 19,50
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|19
|12
|4
|3
|49-23
|40
|2
|РЕАЛ МАДРИД
|19
|11
|7
|1
|36-12
|40
|3
|АТЛЕТИКО
|19
|9
|8
|2
|22-12
|35
|4
|СЕВИЛЬЯ
|19
|10
|5
|4
|24-18
|35
|5
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19
|9
|4
|6
|33-25
|31
|6
|ВАЛЕНСИЯ
|19
|8
|7
|4
|29-25
|31
|7
|ХЕТАФЕ
|19
|8
|6
|5
|26-20
|30
|8
|АТЛЕТИК
|19
|7
|8
|4
|20-13
|29
|9
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19
|8
|4
|7
|33-26
|28
|10
|ГРАНАДА
|19
|8
|3
|8
|25-25
|27
|11
|ЛЕВАНТЕ
|19
|8
|2
|9
|26-29
|26
|12
|ОСАСУНА
|19
|5
|9
|5
|26-25
|24
|13
|БЕТИС
|19
|6
|6
|7
|26-32
|24
|14
|ВАЛЬЯДОЛИД
|19
|4
|9
|6
|17-23
|21
|15
|АЛАВЕС
|19
|5
|5
|9
|20-29
|20
|16
|ЭЙБАР
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|17
|СЕЛЬТА
|19
|3
|6
|10
|16-29
|15
|18
|МАЛЬОРКА
|19
|4
|3
|12
|18-33
|15
|19
|ЛЕГАНЕС
|19
|3
|5
|11
|16-30
|14
|20
|ЭСПАНЬОЛ
|19
|2
|5
|12
|14-36
|11
Как мы писали ранее, новым тренером "Барселоны" назначен Кике Сетьен – фанат шахмат, который обожает тотальный контроль. Последним местом работы Сетьена был "Бетис".
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