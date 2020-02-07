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Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Германии

7 февраля, 19:28

Все о поединках 21 тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Бавария"

"Бавария"

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 21-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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7 февраля, пятница

21:30 "Айнтрахт" Ф – "Аугсбург" ТК: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,96 – 3,55 – 4,15

8 февраля, суббота

16:30 "Вердер" – "Унион Берлин"
Букмекеры: 2,08 – 3,75 – 3,50

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16:30 "Вольфсбург" – "Фортуна Дюссельдорф"
Букмекеры: 1,55 – 4,45 – 6,20

16:30 "Герта" – "Майнц"
Букмекеры: 2,05 – 3,75 – 3,60

16:30 "Фрайбург" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 2,45 – 3,65 – 2,76

16:30 "Шальке" – "Падерборн" ТК: "Футбол 3"
Букмекеры: 1,50 – 4,70 – 6,50

19:30 "Байер" – "Боруссия" Д ТК: "Футбол 2"
Букмекеры: 3,00 – 3,85 – 2,17

9 февраля, воскресенье

16:30 "Боруссия" М – "Кельн"
Букмекеры: 1,65 – 4,15 – 4,85

19:00 "Бавария" – РБ "Лейпциг" ТК: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,39 – 5,50 – 6,60

МКлубИВНПМячиОчки
1БАВАРИЯ20133458-2342
2ЛЕЙПЦИГ20125353-2541
3БОРУССИЯ Д20116356-2839
4БОРУССИЯ М20123538-2339
5БАЙЕР20104631-2434
6ШАЛЬКЕ2097431-2634
7ХОФФЕНХАЙМ20103731-3133
8ФРАЙБУРГ2085729-3029
9ВОЛЬФСБУРГ2076724-2527
10АУГСБУРГ2075833-3926
11АЙНТРАХТ Ф2074932-3125
12УНИОН БЕРЛИН20721123-3223
13ГЕРТА2065924-3423
14КЕЛЬН20721127-3823
15МАЙНЦ20601428-4718
16ВЕРДЕР20451125-4617
17ФОРТУНА Д20441219-4116
18ПАДЕРБОРН20431325-4415

Смотрите, как "Бавария" громила сербскую "Црвену Звезду" в Лиге чемпионов:

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чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд Шальке

Источник: Сегодня|Спорт

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