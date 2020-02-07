Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Германии

Все о поединках 21 тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Бавария"

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 21-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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7 февраля, пятница

21:30 "Айнтрахт" Ф – "Аугсбург" ТК: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,96 – 3,55 – 4,15

8 февраля, суббота

16:30 "Вердер" – "Унион Берлин"

Букмекеры: 2,08 – 3,75 – 3,50

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16:30 "Вольфсбург" – "Фортуна Дюссельдорф"

Букмекеры: 1,55 – 4,45 – 6,20

16:30 "Герта" – "Майнц"

Букмекеры: 2,05 – 3,75 – 3,60

16:30 "Фрайбург" – "Хоффенхайм"

Букмекеры: 2,45 – 3,65 – 2,76

16:30 "Шальке" – "Падерборн" ТК: "Футбол 3"

Букмекеры: 1,50 – 4,70 – 6,50

19:30 "Байер" – "Боруссия" Д ТК: "Футбол 2"

Букмекеры: 3,00 – 3,85 – 2,17

9 февраля, воскресенье

16:30 "Боруссия" М – "Кельн"

Букмекеры: 1,65 – 4,15 – 4,85

19:00 "Бавария" – РБ "Лейпциг" ТК: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,39 – 5,50 – 6,60

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАВАРИЯ 20 13 3 4 58-23 42 2 ЛЕЙПЦИГ 20 12 5 3 53-25 41 3 БОРУССИЯ Д 20 11 6 3 56-28 39 4 БОРУССИЯ М 20 12 3 5 38-23 39 5 БАЙЕР 20 10 4 6 31-24 34 6 ШАЛЬКЕ 20 9 7 4 31-26 34 7 ХОФФЕНХАЙМ 20 10 3 7 31-31 33 8 ФРАЙБУРГ 20 8 5 7 29-30 29 9 ВОЛЬФСБУРГ 20 7 6 7 24-25 27 10 АУГСБУРГ 20 7 5 8 33-39 26 11 АЙНТРАХТ Ф 20 7 4 9 32-31 25 12 УНИОН БЕРЛИН 20 7 2 11 23-32 23 13 ГЕРТА 20 6 5 9 24-34 23 14 КЕЛЬН 20 7 2 11 27-38 23 15 МАЙНЦ 20 6 0 14 28-47 18 16 ВЕРДЕР 20 4 5 11 25-46 17 17 ФОРТУНА Д 20 4 4 12 19-41 16 18 ПАДЕРБОРН 20 4 3 13 25-44 15

Смотрите, как "Бавария" громила сербскую "Црвену Звезду" в Лиге чемпионов:

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