Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 21-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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7 февраля, пятница
21:30 "Айнтрахт" Ф – "Аугсбург" ТК: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,96 – 3,55 – 4,15
8 февраля, суббота
16:30 "Вердер" – "Унион Берлин"
Букмекеры: 2,08 – 3,75 – 3,50
16:30 "Вольфсбург" – "Фортуна Дюссельдорф"
Букмекеры: 1,55 – 4,45 – 6,20
16:30 "Герта" – "Майнц"
Букмекеры: 2,05 – 3,75 – 3,60
16:30 "Фрайбург" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 2,45 – 3,65 – 2,76
16:30 "Шальке" – "Падерборн" ТК: "Футбол 3"
Букмекеры: 1,50 – 4,70 – 6,50
19:30 "Байер" – "Боруссия" Д ТК: "Футбол 2"
Букмекеры: 3,00 – 3,85 – 2,17
9 февраля, воскресенье
16:30 "Боруссия" М – "Кельн"
Букмекеры: 1,65 – 4,15 – 4,85
19:00 "Бавария" – РБ "Лейпциг" ТК: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,39 – 5,50 – 6,60
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|20
|13
|3
|4
|58-23
|42
|2
|ЛЕЙПЦИГ
|20
|12
|5
|3
|53-25
|41
|3
|БОРУССИЯ Д
|20
|11
|6
|3
|56-28
|39
|4
|БОРУССИЯ М
|20
|12
|3
|5
|38-23
|39
|5
|БАЙЕР
|20
|10
|4
|6
|31-24
|34
|6
|ШАЛЬКЕ
|20
|9
|7
|4
|31-26
|34
|7
|ХОФФЕНХАЙМ
|20
|10
|3
|7
|31-31
|33
|8
|ФРАЙБУРГ
|20
|8
|5
|7
|29-30
|29
|9
|ВОЛЬФСБУРГ
|20
|7
|6
|7
|24-25
|27
|10
|АУГСБУРГ
|20
|7
|5
|8
|33-39
|26
|11
|АЙНТРАХТ Ф
|20
|7
|4
|9
|32-31
|25
|12
|УНИОН БЕРЛИН
|20
|7
|2
|11
|23-32
|23
|13
|ГЕРТА
|20
|6
|5
|9
|24-34
|23
|14
|КЕЛЬН
|20
|7
|2
|11
|27-38
|23
|15
|МАЙНЦ
|20
|6
|0
|14
|28-47
|18
|16
|ВЕРДЕР
|20
|4
|5
|11
|25-46
|17
|17
|ФОРТУНА Д
|20
|4
|4
|12
|19-41
|16
|18
|ПАДЕРБОРН
|20
|4
|3
|13
|25-44
|15
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