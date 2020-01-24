Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Италии

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 21-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Пятница, 24 января
21:45 "Брешиа" – "Милан"
Букмекеры: 5,10 – 4,00 – 1,70
Суббота, 25 января:
16:00 СПАЛ – "Болонья"
Букмекеры: 3,00 – 3,45 – 2,45
19:00 "Фиорентина" – "Дженоа"
Букмекеры: 1,75 – 3,90 – 4,80
21:45 "Торино" – "Аталанта"
Букмекеры: 4,80 – 4,20 – 1,70
Воскресенье, 26 января:
13:30 "Интер" – "Кальяри"
Букмекеры: 1,35 – 5,30 – 10,0
16:00 "Парма" – "Удинезе"
Букмекеры: 2,50 – 3,25 – 3,10
16:00 "Сампдория" – "Сассуоло"
Букмекеры: 2,30 – 3,45 – 3,20
16:00 "Верона" – "Лечче"
Букмекеры: 1,65 – 4,20 – 5,30
19:00 "Рома" – "Лацио"
Букмекеры: 2,70 – 3,70 – 2,50
21:45 "Наполи" – "Ювентус"
Букмекеры: 3,50 – 3,70 – 2,10
Турнирная таблица чемпионата Италии
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