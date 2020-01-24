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Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Италии

24 января, 15:25

Все о поединках 21 тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 21-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Пятница, 24 января

21:45 "Брешиа" – "Милан"
Букмекеры: 5,10 – 4,00 – 1,70

Суббота, 25 января:

16:00 СПАЛ – "Болонья"
Букмекеры: 3,00 – 3,45 – 2,45

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19:00 "Фиорентина" – "Дженоа"
Букмекеры: 1,75 – 3,90 – 4,80

21:45 "Торино" – "Аталанта"
Букмекеры: 4,80 – 4,20 – 1,70

Воскресенье, 26 января:

В тренде
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13:30 "Интер" – "Кальяри"
Букмекеры: 1,35 – 5,30 – 10,0

16:00 "Парма" – "Удинезе"
Букмекеры: 2,50 – 3,25 – 3,10

16:00 "Сампдория" – "Сассуоло"
Букмекеры: 2,30 – 3,45 – 3,20

16:00 "Верона" – "Лечче"
Букмекеры: 1,65 – 4,20 – 5,30

19:00 "Рома" – "Лацио"
Букмекеры: 2,70 – 3,70 – 2,50

21:45 "Наполи" – "Ювентус"
Букмекеры: 3,50 – 3,70 – 2,10

Турнирная таблица чемпионата Италии

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