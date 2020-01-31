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Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Франции

31 января, 19:32

Все о поединках 22 тура чемпионата Франции- расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 22-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Пятница, 31 января

21:45 "Ренн" – "Нант"

Букмекеры: 1.99 – 3.20 – 4.55

Суббота, 1 февраля

18:30 "ПСЖ" – "Монпелье"

Букмекеры: 1.14 – 7.70 – 22.00

21:00 "Ним" – "Монако" ТК: "Футбол 3"

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Букмекеры: 4.60 – 3.95 – 1.72

21:00 "Анже" – "Реймс"

Букмекеры: 2.13 – 2.99 – 4.05

21:00 "Страсбург" – "Лилль"

Букмекеры: 2.65 – 3.00 – 2.94

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21:00 "Амьен" – "Тулуза"

Букмекеры: 1.99 – 3.40 – 3.90

21:00 "Дижон" – "Брест"

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Букмекеры: 2.05 – 3.45 – 3.60

Воскресенье, 2 февраля

16:00 "Ницца" – "Лион"

Букмекеры: 3.45 – 3.50 – 2.10

18:00 "Метц" – "Сент-Этьенн"

Букмекеры: 2.62 – 3.00 – 2.98

22:00 "Бордо" – "Марсель" ТК: "Футбол 3"

Букмекеры: 3.40 – 3.20 – 2.24

МКлубИВНПМячиОчки
1ПСЖ21171352-1452
2МАРСЕЛЬ21126330-2142
3РЕНН21114626-1937
4МОНПЕЛЬЕ2196630-2133
5ЛИОН2195734-1932
6НАНТ21102919-1932
7ЛИЛЛЬ2194824-2431
8СТРАСБУР2193926-2630
9АНЖЕ2186723-2530
10БОРДО2185830-2429
11РЕЙМС2178617-1429
12НИЦЦА2185830-2929
13МОНАКО2185836-3629
14БРЕСТ2177728-2728
15СЕНТ-ЭТЬЕН2184924-3228
16МЕЦ2158819-2823
17ДИЖОН21561016-2421
18АМЬЕН21461124-4118
19НИМ21361216-3515
20ТУЛУЗА21331521-4712

Смотрите обзор матча "Реймс" – "Пари Сен-Жермен":

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чемпионат Франции псж Лион Монпелье

Источник: Сегодня|Спорт

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