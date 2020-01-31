Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Франции

Все о поединках 22 тура чемпионата Франции- расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 22-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Пятница, 31 января

21:45 "Ренн" – "Нант"

Букмекеры: 1.99 – 3.20 – 4.55

Суббота, 1 февраля

18:30 "ПСЖ" – "Монпелье"

Букмекеры: 1.14 – 7.70 – 22.00

21:00 "Ним" – "Монако" ТК: "Футбол 3"

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Букмекеры: 4.60 – 3.95 – 1.72

21:00 "Анже" – "Реймс"

Букмекеры: 2.13 – 2.99 – 4.05

21:00 "Страсбург" – "Лилль"

Букмекеры: 2.65 – 3.00 – 2.94

21:00 "Амьен" – "Тулуза"

Букмекеры: 1.99 – 3.40 – 3.90

21:00 "Дижон" – "Брест"

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Букмекеры: 2.05 – 3.45 – 3.60

Воскресенье, 2 февраля

16:00 "Ницца" – "Лион"

Букмекеры: 3.45 – 3.50 – 2.10

18:00 "Метц" – "Сент-Этьенн"

Букмекеры: 2.62 – 3.00 – 2.98

22:00 "Бордо" – "Марсель" ТК: "Футбол 3"

Букмекеры: 3.40 – 3.20 – 2.24

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 21 17 1 3 52-14 52 2 МАРСЕЛЬ 21 12 6 3 30-21 42 3 РЕНН 21 11 4 6 26-19 37 4 МОНПЕЛЬЕ 21 9 6 6 30-21 33 5 ЛИОН 21 9 5 7 34-19 32 6 НАНТ 21 10 2 9 19-19 32 7 ЛИЛЛЬ 21 9 4 8 24-24 31 8 СТРАСБУР 21 9 3 9 26-26 30 9 АНЖЕ 21 8 6 7 23-25 30 10 БОРДО 21 8 5 8 30-24 29 11 РЕЙМС 21 7 8 6 17-14 29 12 НИЦЦА 21 8 5 8 30-29 29 13 МОНАКО 21 8 5 8 36-36 29 14 БРЕСТ 21 7 7 7 28-27 28 15 СЕНТ-ЭТЬЕН 21 8 4 9 24-32 28 16 МЕЦ 21 5 8 8 19-28 23 17 ДИЖОН 21 5 6 10 16-24 21 18 АМЬЕН 21 4 6 11 24-41 18 19 НИМ 21 3 6 12 16-35 15 20 ТУЛУЗА 21 3 3 15 21-47 12

Смотрите обзор матча "Реймс" – "Пари Сен-Жермен":

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