Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Франции

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 22-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Пятница, 31 января
21:45 "Ренн" – "Нант"
Букмекеры: 1.99 – 3.20 – 4.55
Суббота, 1 февраля
18:30 "ПСЖ" – "Монпелье"
Букмекеры: 1.14 – 7.70 – 22.00
21:00 "Ним" – "Монако" ТК: "Футбол 3"
Букмекеры: 4.60 – 3.95 – 1.72
21:00 "Анже" – "Реймс"
Букмекеры: 2.13 – 2.99 – 4.05
21:00 "Страсбург" – "Лилль"
Букмекеры: 2.65 – 3.00 – 2.94
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21:00 "Амьен" – "Тулуза"
Букмекеры: 1.99 – 3.40 – 3.90
21:00 "Дижон" – "Брест"
Букмекеры: 2.05 – 3.45 – 3.60
Воскресенье, 2 февраля
16:00 "Ницца" – "Лион"
Букмекеры: 3.45 – 3.50 – 2.10
18:00 "Метц" – "Сент-Этьенн"
Букмекеры: 2.62 – 3.00 – 2.98
22:00 "Бордо" – "Марсель" ТК: "Футбол 3"
Букмекеры: 3.40 – 3.20 – 2.24
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|21
|17
|1
|3
|52-14
|52
|2
|МАРСЕЛЬ
|21
|12
|6
|3
|30-21
|42
|3
|РЕНН
|21
|11
|4
|6
|26-19
|37
|4
|МОНПЕЛЬЕ
|21
|9
|6
|6
|30-21
|33
|5
|ЛИОН
|21
|9
|5
|7
|34-19
|32
|6
|НАНТ
|21
|10
|2
|9
|19-19
|32
|7
|ЛИЛЛЬ
|21
|9
|4
|8
|24-24
|31
|8
|СТРАСБУР
|21
|9
|3
|9
|26-26
|30
|9
|АНЖЕ
|21
|8
|6
|7
|23-25
|30
|10
|БОРДО
|21
|8
|5
|8
|30-24
|29
|11
|РЕЙМС
|21
|7
|8
|6
|17-14
|29
|12
|НИЦЦА
|21
|8
|5
|8
|30-29
|29
|13
|МОНАКО
|21
|8
|5
|8
|36-36
|29
|14
|БРЕСТ
|21
|7
|7
|7
|28-27
|28
|15
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|21
|8
|4
|9
|24-32
|28
|16
|МЕЦ
|21
|5
|8
|8
|19-28
|23
|17
|ДИЖОН
|21
|5
|6
|10
|16-24
|21
|18
|АМЬЕН
|21
|4
|6
|11
|24-41
|18
|19
|НИМ
|21
|3
|6
|12
|16-35
|15
|20
|ТУЛУЗА
|21
|3
|3
|15
|21-47
|12
Смотрите обзор матча "Реймс" – "Пари Сен-Жермен":
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