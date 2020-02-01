Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Италии

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 22-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что Роналду заподозрили во лжи: португальца обвиняют в фальшивом рекорде.
Суббота, 1 февраля
16:00 "Болонья" – "Брешия"
Букмекеры: 1.67 – 4.10 – 4.75
19:00 "Кальяри" – "Парма" – Футбол 1
Букмекеры: 1.85 – 3.80 – 4.00
21:45 "Сассуоло" – "Рома" – Футбол 1
Букмекеры: 4.33 – 4.00 – 1.75
Воскресенье, 2 февраля
13:30 "Ювентус" – "Фиорентина" – Футбол 2
Букмекеры: 1.35 – 5.00 – 9.25
16:00 "Аталанта" – "Дженоа" – Футбол 1
Букмекеры: 1.25 – 6.00 – 10.00
16:00 "Лацио" – СПАЛ
Букмекеры: 1.22 – 6.50 – 12.50
16:00 "Милан" – "Верона" – Футбол 2
Букмекеры: 1.65 – 3.70 – 5.75
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19:00 "Лечче" – "Торино"
Букмекеры: 3.30 – 3.40 – 2.20
21:45 "Удинезе" – "Интер" – Футбол 2
Букмекеры: 5.00 – 3.70 – 1.72
Понедельник, 3 февраля
21:45 "Сампдория" – "Наполи" – Футбол 1
Букмекеры: 4.60 – 3.80 – 1.75
Все матчи чемпионата Италии в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица:
Смотрите, как забивает Роналду в чемпионате Италии:
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