Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Италии

7 февраля, 21:22

Все о поединках 23 тура чемпионата Италии- расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Интер"

"Интер" / Фото: Getty Images

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 23-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

7 февраля, пятница

21:45 "Рома" – "Болонья" ТК: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,61 – 4,45 – 5,40

8 февраля, суббота

16:00 "Фиорентина" – "Аталанта" ТК: "Футбол 2"
Букмекеры: 4,15 – 3,75 – 1,90

19:00 "Торино" – "Сампдория" ТК: "Футбол 1"
Букмекеры: 2,25 – 3,30 – 3,50

Реклама

21:45 "Верона" – "Ювентус" ТК: "Футбол 1"
Букмекеры: 7,70 – 4,20 – 1,46

9 февраля, воскресенье

13:30 СПАЛ – "Сассуоло"
Букмекеры: 2,77 – 3,45 – 2,50

В тренде
"Ливерпуль" – "Саутгемптон": онлайн матча чемпионата Англии

16:00 "Брешия" – "Удинезе"
Букмекеры: 2,75 – 3,30 – 2,63

16:00 "Дженоа" – "Кальяри"
Букмекеры: 2,36 – 3,40 – 3,00

16:00 "Наполи" – "Лечче" ТК: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,19 – 7,20 – 13,50

19:00 "Парма" – "Лацио" ТК: "Футбол 2"
Букмекеры: 4,60 – 3,90 – 1,73

21:45 "Интер" – "Милан" ТК: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,94 – 3,40 – 4,10

МКлубИВНПМячиОчки
1ЮВЕНТУС22173243-2154
2ИНТЕР22156144-1851
3ЛАЦИО22155252-2050
4АТАЛАНТА22116559-3039
5РОМА22116540-2739
6КАЛЬЯРИ2288638-3432
7ПАРМА2295831-2932
8МИЛАН2295823-2732
9ВЕРОНА2287726-2331
10НАПОЛИ2286834-3130
11БОЛОНЬЯ2286834-3430
12ТОРИНО22831126-3927
13САССУОЛО22751036-3726
14ФИОРЕНТИНА2267925-3225
15УДИНЕЗЕ22731219-3524
16САМПДОРИЯ22551222-3720
17ЛЕЧЧЕ22471127-4219
18ДЖЕНОА22371223-4316
19БРЕШИА22431520-4115
20СПАЛ22431516-3815

Смотрите, как Роналду забивает в стиле Майкла Джордана:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Милан Италия чемпионат Италии Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Италии
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата ИталииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...