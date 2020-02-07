Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Италии

Все о поединках 23 тура чемпионата Италии- расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Интер" / Фото: Getty Images

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 23-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

7 февраля, пятница

21:45 "Рома" – "Болонья" ТК: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,61 – 4,45 – 5,40

8 февраля, суббота

16:00 "Фиорентина" – "Аталанта" ТК: "Футбол 2"

Букмекеры: 4,15 – 3,75 – 1,90

19:00 "Торино" – "Сампдория" ТК: "Футбол 1"

Букмекеры: 2,25 – 3,30 – 3,50

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21:45 "Верона" – "Ювентус" ТК: "Футбол 1"

Букмекеры: 7,70 – 4,20 – 1,46

9 февраля, воскресенье

13:30 СПАЛ – "Сассуоло"

Букмекеры: 2,77 – 3,45 – 2,50

16:00 "Брешия" – "Удинезе"

Букмекеры: 2,75 – 3,30 – 2,63

16:00 "Дженоа" – "Кальяри"

Букмекеры: 2,36 – 3,40 – 3,00

16:00 "Наполи" – "Лечче" ТК: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,19 – 7,20 – 13,50

19:00 "Парма" – "Лацио" ТК: "Футбол 2"

Букмекеры: 4,60 – 3,90 – 1,73

21:45 "Интер" – "Милан" ТК: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,94 – 3,40 – 4,10

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 22 17 3 2 43-21 54 2 ИНТЕР 22 15 6 1 44-18 51 3 ЛАЦИО 22 15 5 2 52-20 50 4 АТАЛАНТА 22 11 6 5 59-30 39 5 РОМА 22 11 6 5 40-27 39 6 КАЛЬЯРИ 22 8 8 6 38-34 32 7 ПАРМА 22 9 5 8 31-29 32 8 МИЛАН 22 9 5 8 23-27 32 9 ВЕРОНА 22 8 7 7 26-23 31 10 НАПОЛИ 22 8 6 8 34-31 30 11 БОЛОНЬЯ 22 8 6 8 34-34 30 12 ТОРИНО 22 8 3 11 26-39 27 13 САССУОЛО 22 7 5 10 36-37 26 14 ФИОРЕНТИНА 22 6 7 9 25-32 25 15 УДИНЕЗЕ 22 7 3 12 19-35 24 16 САМПДОРИЯ 22 5 5 12 22-37 20 17 ЛЕЧЧЕ 22 4 7 11 27-42 19 18 ДЖЕНОА 22 3 7 12 23-43 16 19 БРЕШИА 22 4 3 15 20-41 15 20 СПАЛ 22 4 3 15 16-38 15

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