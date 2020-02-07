Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Италии

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 23-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
7 февраля, пятница
21:45 "Рома" – "Болонья" ТК: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,61 – 4,45 – 5,40
8 февраля, суббота
16:00 "Фиорентина" – "Аталанта" ТК: "Футбол 2"
Букмекеры: 4,15 – 3,75 – 1,90
19:00 "Торино" – "Сампдория" ТК: "Футбол 1"
Букмекеры: 2,25 – 3,30 – 3,50
21:45 "Верона" – "Ювентус" ТК: "Футбол 1"
Букмекеры: 7,70 – 4,20 – 1,46
9 февраля, воскресенье
13:30 СПАЛ – "Сассуоло"
Букмекеры: 2,77 – 3,45 – 2,50
16:00 "Брешия" – "Удинезе"
Букмекеры: 2,75 – 3,30 – 2,63
16:00 "Дженоа" – "Кальяри"
Букмекеры: 2,36 – 3,40 – 3,00
16:00 "Наполи" – "Лечче" ТК: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,19 – 7,20 – 13,50
19:00 "Парма" – "Лацио" ТК: "Футбол 2"
Букмекеры: 4,60 – 3,90 – 1,73
21:45 "Интер" – "Милан" ТК: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,94 – 3,40 – 4,10
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|22
|17
|3
|2
|43-21
|54
|2
|ИНТЕР
|22
|15
|6
|1
|44-18
|51
|3
|ЛАЦИО
|22
|15
|5
|2
|52-20
|50
|4
|АТАЛАНТА
|22
|11
|6
|5
|59-30
|39
|5
|РОМА
|22
|11
|6
|5
|40-27
|39
|6
|КАЛЬЯРИ
|22
|8
|8
|6
|38-34
|32
|7
|ПАРМА
|22
|9
|5
|8
|31-29
|32
|8
|МИЛАН
|22
|9
|5
|8
|23-27
|32
|9
|ВЕРОНА
|22
|8
|7
|7
|26-23
|31
|10
|НАПОЛИ
|22
|8
|6
|8
|34-31
|30
|11
|БОЛОНЬЯ
|22
|8
|6
|8
|34-34
|30
|12
|ТОРИНО
|22
|8
|3
|11
|26-39
|27
|13
|САССУОЛО
|22
|7
|5
|10
|36-37
|26
|14
|ФИОРЕНТИНА
|22
|6
|7
|9
|25-32
|25
|15
|УДИНЕЗЕ
|22
|7
|3
|12
|19-35
|24
|16
|САМПДОРИЯ
|22
|5
|5
|12
|22-37
|20
|17
|ЛЕЧЧЕ
|22
|4
|7
|11
|27-42
|19
|18
|ДЖЕНОА
|22
|3
|7
|12
|23-43
|16
|19
|БРЕШИА
|22
|4
|3
|15
|20-41
|15
|20
|СПАЛ
|22
|4
|3
|15
|16-38
|15
Смотрите, как Роналду забивает в стиле Майкла Джордана:
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