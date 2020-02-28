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Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Германии

28 февраля, 13:21

Все о поединках 24 тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 24-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

28 февраля, пятница

21:30 "Фортуна Дюссельдорф" – "Герта" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2,39 – 3,40 – 3,10

29 февраля, суббота

16:30 "Аугсбург" – "Боруссия" М ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3,60 – 3,48 – 1,97

16:30 "Боруссия" Д – "Фрайбург" ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1,18 – 7,40 – 14,50

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16:30 "Майнц" – "Падерборн"
Букмекеры: 1,77 – 4,00 – 4,20

16:30 "Хоффенхайм" – "Бавария"
Букмекеры: 6,70 – 5,10 – 1,41

19:30 "Кельн" – "Шальке" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,22 – 3,50 – 3,15

В тренде
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1 марта, воскресенье

14:30 Унион Берлин – Вольфсбург ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2,26 – 3,15 -2,77

16:30 РБ Лейпциг – Байер
Букмекеры: 1,44 – 5,00 – 6,20

19:00 Вердер – Айнтрахт Ф ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,56 – 3,45 – 2,71

Ранее мы рассказывали, что Левандовски первым в сезоне забил 40 голов и вывел "Баварию" в лидеры Бундеслиги. Мюнхенцы деклассировали соперника уже к 12-й минуте одного из предыдущих матчей.

Смотрите обзор матча "Челси" – "Бавария" – 0:3

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чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд Шальке

Источник: Сегодня|Спорт

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