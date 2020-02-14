Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 24-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Читайте также: воспитанник "Барселоны" обвинил клуб в нетерпимости по отношению к молодым игрокам
14 февраля, пятница
22:00 "Валенсия" – "Атлетико" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3,70 – 3,10 – 2,28
15 февраля, суббота
14:00 "Мальорка" – "Алавес"
Букмекеры: 2,43 – 3,25 – 3,20
17:00 "Барселона" – "Хетафе" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,40 – 4,70 – 8,10
19:30 "Вильярреал" – "Леванте" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,48 – 4,70 – 6,20
22:00 "Гранада" – "Вальядолид" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,42 – 3,00 – 3,25
16 февраля, воскресенье
13:00 "Севилья" – "Эспаньол" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,58 – 3,95 – 6,00
15:00 "Леганес" – "Бетис"
Букмекеры: 2,40 – 3,20 – 3,05
17:00 "Эйбар" – "Реал Сосьедад"
Букмекеры: 2,81 – 3,35 – 2,50
19:30 "Атлетик" – "Осасуна"
Букмекеры: 2,02 – 3,20 – 4,05
22:00 "Реал Мадрид" – "Сельта" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,26 – 6,10 – 10,50
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|23
|15
|7
|1
|44-14
|52
|2
|БАРСЕЛОНА
|23
|15
|4
|4
|55-28
|49
|3
|ХЕТАФЕ
|23
|12
|6
|5
|35-20
|42
|4
|АТЛЕТИКО
|23
|10
|9
|4
|23-15
|39
|5
|СЕВИЛЬЯ
|23
|11
|6
|6
|29-23
|39
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|23
|11
|4
|8
|39-31
|37
|7
|ВАЛЕНСИЯ
|23
|10
|7
|6
|33-32
|37
|8
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|23
|10
|5
|8
|40-31
|35
|9
|АТЛЕТИК
|23
|7
|10
|6
|23-19
|31
|10
|ГРАНАДА
|23
|9
|3
|11
|27-30
|30
|11
|ЛЕВАНТЕ
|23
|9
|2
|12
|29-34
|29
|12
|ОСАСУНА
|23
|6
|10
|7
|30-32
|28
|13
|БЕТИС
|23
|7
|7
|9
|32-37
|28
|14
|АЛАВЕС
|23
|7
|6
|10
|25-33
|27
|15
|ВАЛЬЯДОЛИД
|23
|5
|11
|7
|19-25
|26
|16
|ЭЙБАР
|23
|6
|6
|11
|22-32
|24
|17
|СЕЛЬТА
|23
|4
|8
|11
|19-32
|20
|18
|МАЛЬОРКА
|23
|5
|3
|15
|22-39
|18
|19
|ЛЕГАНЕС
|23
|4
|6
|13
|18-36
|18
|20
|ЭСПАНЬОЛ
|23
|4
|6
|13
|19-40
|18
Смотрите, как "Реал" весело играл с "ПСЖ" вничью в Лиге чемпионов:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк