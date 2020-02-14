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Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Испании

14 февраля, 14:30

Все о поединках 24 тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 24-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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14 февраля, пятница

22:00 "Валенсия" – "Атлетико" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3,70 – 3,10 – 2,28

15 февраля, суббота

14:00 "Мальорка" – "Алавес"
Букмекеры: 2,43 – 3,25 – 3,20

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17:00 "Барселона" – "Хетафе" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,40 – 4,70 – 8,10

19:30 "Вильярреал" – "Леванте" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,48 – 4,70 – 6,20

22:00 "Гранада" – "Вальядолид" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,42 – 3,00 – 3,25

16 февраля, воскресенье

13:00 "Севилья" – "Эспаньол" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,58 – 3,95 – 6,00

15:00 "Леганес" – "Бетис"
Букмекеры: 2,40 – 3,20 – 3,05

17:00 "Эйбар" – "Реал Сосьедад"
Букмекеры: 2,81 – 3,35 – 2,50

19:30 "Атлетик" – "Осасуна"
Букмекеры: 2,02 – 3,20 – 4,05

22:00 "Реал Мадрид" – "Сельта" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,26 – 6,10 – 10,50

М КлубИВНПМячиОчки
1 РЕАЛ МАДРИД23157144-1452
2 БАРСЕЛОНА23154455-2849
3 ХЕТАФЕ23126535-2042
4 АТЛЕТИКО23109423-1539
5 СЕВИЛЬЯ23116629-2339
6 РЕАЛ СОСЬЕДАД23114839-3137
7 ВАЛЕНСИЯ23107633-3237
8 ВИЛЬЯРРЕАЛ23105840-3135
9 АТЛЕТИК23710623-1931
10 ГРАНАДА23931127-3030
11 ЛЕВАНТЕ23921229-3429
12 ОСАСУНА23610730-3228
13 БЕТИС2377932-3728
14 АЛАВЕС23761025-3327
15 ВАЛЬЯДОЛИД23511719-2526
16 ЭЙБАР23661122-3224
17 СЕЛЬТА23481119-3220
18 МАЛЬОРКА23531522-3918
19 ЛЕГАНЕС23461318-3618
20 ЭСПАНЬОЛ23461319-4018

Смотрите, как "Реал" весело играл с "ПСЖ" вничью в Лиге чемпионов:

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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