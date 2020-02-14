Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 24 тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 24-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Читайте также: воспитанник "Барселоны" обвинил клуб в нетерпимости по отношению к молодым игрокам

14 февраля, пятница

22:00 "Валенсия" – "Атлетико" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3,70 – 3,10 – 2,28

15 февраля, суббота

14:00 "Мальорка" – "Алавес"

Букмекеры: 2,43 – 3,25 – 3,20

Реклама

17:00 "Барселона" – "Хетафе" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,40 – 4,70 – 8,10

19:30 "Вильярреал" – "Леванте" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,48 – 4,70 – 6,20

22:00 "Гранада" – "Вальядолид" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,42 – 3,00 – 3,25

16 февраля, воскресенье

13:00 "Севилья" – "Эспаньол" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,58 – 3,95 – 6,00

15:00 "Леганес" – "Бетис"

Букмекеры: 2,40 – 3,20 – 3,05

17:00 "Эйбар" – "Реал Сосьедад"

Букмекеры: 2,81 – 3,35 – 2,50

19:30 "Атлетик" – "Осасуна"

Букмекеры: 2,02 – 3,20 – 4,05

22:00 "Реал Мадрид" – "Сельта" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,26 – 6,10 – 10,50

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 23 15 7 1 44-14 52 2 БАРСЕЛОНА 23 15 4 4 55-28 49 3 ХЕТАФЕ 23 12 6 5 35-20 42 4 АТЛЕТИКО 23 10 9 4 23-15 39 5 СЕВИЛЬЯ 23 11 6 6 29-23 39 6 РЕАЛ СОСЬЕДАД 23 11 4 8 39-31 37 7 ВАЛЕНСИЯ 23 10 7 6 33-32 37 8 ВИЛЬЯРРЕАЛ 23 10 5 8 40-31 35 9 АТЛЕТИК 23 7 10 6 23-19 31 10 ГРАНАДА 23 9 3 11 27-30 30 11 ЛЕВАНТЕ 23 9 2 12 29-34 29 12 ОСАСУНА 23 6 10 7 30-32 28 13 БЕТИС 23 7 7 9 32-37 28 14 АЛАВЕС 23 7 6 10 25-33 27 15 ВАЛЬЯДОЛИД 23 5 11 7 19-25 26 16 ЭЙБАР 23 6 6 11 22-32 24 17 СЕЛЬТА 23 4 8 11 19-32 20 18 МАЛЬОРКА 23 5 3 15 22-39 18 19 ЛЕГАНЕС 23 4 6 13 18-36 18 20 ЭСПАНЬОЛ 23 4 6 13 19-40 18

Смотрите, как "Реал" весело играл с "ПСЖ" вничью в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама