Прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Англии

Все о поединках 25 тура чемпионата Англии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Фото: Reuters/John Sibley

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 25-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Мы ранее писали, что Моуринью поиздевался над журналистами на пресс-конференции.

Суббота, 1 февраля

14:30 "Лестер" – "Челси" – Setanta Украина

"Лестер" – "Челси" онлайн трансляция

Букмекеры: 2.50 – 3.60 – 2.75

17:00 "Борнмут" – "Астон Вилла"

Букмекеры: 2.15 – 3.50 – 3.40

17:00 "Вест Хэм" – "Брайтон"

Букмекеры: 2.55 – 3.40 – 2.80

17:00 "Кристал Пэлас" – "Шеффилд Юнайтед"

Букмекеры: 2.95 – 3.10 – 2.65

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17:00 "Ливерпуль" – "Саутгемптон" – Setanta Украина

"Ливерпуль" – "Саутгемптон" онлайн трансляция

Букмекеры: 1.28 – 6.00 – 10.50

17:00 "Ньюкасл" – "Норвич"

Букмекеры: 2.30 – 3.40 – 3.20

17:00 "Уотфорд" – "Эвертон"

Букмекеры: 2.75 – 3.30 – 2.65

19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" – Setanta Украина

Букмекеры: 2.20 – 3.25 – 3.60

Воскресенье, 2 февраля

16:00 "Бернли" – "Арсенал" – Setanta Украина

Букмекеры: 3.80 – 3.40 – 2.05

18:30 "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" – Setanta Украина

Букмекеры: 5.75 – 4.50 – 1.53

Турнирная таблица:

В последнем туре группового этапа "Ливерпуль" на выезде обыграл австрийский "Зальцбург". Смотрите все голы того матча:

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