Прогноз, расписание, трансляции и результаты 25-го тура чемпионата Германии

Немецкие выходные украсит дуэль двух "Боруссий", борющихся за место в Лиге чемпионов

В ближайший уик-энд в немецкой Бундеслиге пройдет 25-й тур. Центральным в нем будет противостояние двух "заклятых" соседей – двух "Боруссий" из Менхенгладбаха и Дортмунда. Соперничество клубов из земли Северный Рейн-Вестафлия всегда носило принципиальный характер, а сейчас к нему добавилось и турнирная борьба. Команды занимают третье и четвертое места и спорят за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас Дортмунд на два очка опережает Гладбах, но у того есть игра в запасе. А двух "Боруссиям" в спину дышит "Байер", который примет еще одного полуфиналиста Кубка – "Айнтрахт" из Франкфурта.

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Лидер турнира, "Бавария", в воскресенье порадует свою публику в Мюнхене, как ожидается, избиением несчастного "Аугсбурга". Поэтому "Лейпцигу" вряд ли удастся приблизиться к баварцам, тем более завтра команду ждет непростой выезд в Вольфсбург – к будущему сопернику "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы.

6 марта, пятница

21:00 "Падерборн" – "Кельн", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3,20 – 3,85 – 2,15

7 марта, суббота

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16:30 "Байер" – "Айнтрахт" (Ф)

Букмекеры: 1,65 – 4,30 – 5,10

16:30 "Вольфсбург" – "Лейпциг", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 3,95 – 3,70 – 1,95

16:30 "Герта" – "Вердер"

Букмекеры: 2,15 – 3,50 – 3,50

16:30 "Шальке" – "Хоффенхайм"

Букмекеры: 2,32 – 3,55 – 3,03

16:30 "Фрайбург" – "Унион Берлин"

Букмекеры: 2,35 – 3,55 – 3,04

19:30 "Боруссия" (М) – "Боруссия" (Д), ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3,05 – 3,80 – 2,25

8 марта, воскресенье

16:30 "Бавария" – "Аугсбург", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,08 – 12,50 – 30,00

19:00 "Майнц" – "Фортуна" (Ф)

Букмекеры: 1,90 – 3,95 – 4,00

Турнирная таблица Первой Бундеслиги

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