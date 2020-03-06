Прогноз, расписание, трансляции и результаты 25-го тура чемпионата Германии

В ближайший уик-энд в немецкой Бундеслиге пройдет 25-й тур. Центральным в нем будет противостояние двух "заклятых" соседей – двух "Боруссий" из Менхенгладбаха и Дортмунда. Соперничество клубов из земли Северный Рейн-Вестафлия всегда носило принципиальный характер, а сейчас к нему добавилось и турнирная борьба. Команды занимают третье и четвертое места и спорят за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас Дортмунд на два очка опережает Гладбах, но у того есть игра в запасе. А двух "Боруссиям" в спину дышит "Байер", который примет еще одного полуфиналиста Кубка – "Айнтрахт" из Франкфурта.
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Лидер турнира, "Бавария", в воскресенье порадует свою публику в Мюнхене, как ожидается, избиением несчастного "Аугсбурга". Поэтому "Лейпцигу" вряд ли удастся приблизиться к баварцам, тем более завтра команду ждет непростой выезд в Вольфсбург – к будущему сопернику "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы.
6 марта, пятница
21:00 "Падерборн" – "Кельн", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3,20 – 3,85 – 2,15
7 марта, суббота
16:30 "Байер" – "Айнтрахт" (Ф)
Букмекеры: 1,65 – 4,30 – 5,10
16:30 "Вольфсбург" – "Лейпциг", ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 3,95 – 3,70 – 1,95
16:30 "Герта" – "Вердер"
Букмекеры: 2,15 – 3,50 – 3,50
16:30 "Шальке" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 2,32 – 3,55 – 3,03
16:30 "Фрайбург" – "Унион Берлин"
Букмекеры: 2,35 – 3,55 – 3,04
19:30 "Боруссия" (М) – "Боруссия" (Д), ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3,05 – 3,80 – 2,25
8 марта, воскресенье
16:30 "Бавария" – "Аугсбург", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,08 – 12,50 – 30,00
19:00 "Майнц" – "Фортуна" (Ф)
Букмекеры: 1,90 – 3,95 – 4,00
Турнирная таблица Первой Бундеслиги
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