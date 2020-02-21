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Прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Италии

21 февраля, 13:59

Все о поединках 25-го тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 25-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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21 февраля, пятница

21:45 "Брешия" – "Наполи" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 6,40 – 4,50 – 1,53

22 февраля, суббота

16:00 "Болонья" – "Удинезе"
Букмекеры: 2,04 – 3,40 – 3,70

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19:00 СПАЛ – "Ювентус" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 8,00 – 5,10 – 1,37

21:45 "Фиорентина" – "Милан" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2,71 – 3,70 – 2,63

23 февраля, воскресенье

13:30 "Дженоа" – "Лацио" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4,95 – 3,85 – 1,70

В тренде
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16:00 "Аталанта" – "Сассуоло" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,32 – 5,50 – 8,20

16:00 "Верона" – "Кальяри"
Букмекеры: 1,92 – 3,35 – 4,00

16:00 "Торино" – "Парма"
Букмекеры: 2,17 – 3,35 – 3,40

19:00 "Рома" – "Лечче" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,31 – 5,80 – 8,50

21:45 "Интер" – "Сампдория"
Букмекеры: 1,31 – 5,40 – 9,80

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС24183346-2357
2 ЛАЦИО24175255-2156
3 ИНТЕР24166249-2254
4 АТАЛАНТА24136563-3245
5 РОМА24116743-3239
6 ВЕРОНА2498728-2435
7 ПАРМА24105932-3035
8 МИЛАН24105926-3135
9 НАПОЛИ2496937-3433
10 БОЛОНЬЯ2496937-3933
11 КАЛЬЯРИ2488838-3632
12 САССУОЛО24851138-3929
13 ФИОРЕНТИНА24771031-3528
14 ТОРИНО24831327-4327
15 УДИНЕЗЕ24751220-3626
16 ЛЕЧЧЕ24671132-4525
17 САМПДОРИЯ24651326-4323
18 ДЖЕНОА24571227-4322
19 БРЕШИА24441621-4416
20 СПАЛ24431718-4215

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