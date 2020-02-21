Прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Италии

Все о поединках 25-го тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 25-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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21 февраля, пятница

21:45 "Брешия" – "Наполи" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 6,40 – 4,50 – 1,53

22 февраля, суббота

16:00 "Болонья" – "Удинезе"

Букмекеры: 2,04 – 3,40 – 3,70

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19:00 СПАЛ – "Ювентус" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 8,00 – 5,10 – 1,37

21:45 "Фиорентина" – "Милан" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2,71 – 3,70 – 2,63

23 февраля, воскресенье

13:30 "Дженоа" – "Лацио" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 4,95 – 3,85 – 1,70

16:00 "Аталанта" – "Сассуоло" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,32 – 5,50 – 8,20

16:00 "Верона" – "Кальяри"

Букмекеры: 1,92 – 3,35 – 4,00

16:00 "Торино" – "Парма"

Букмекеры: 2,17 – 3,35 – 3,40

19:00 "Рома" – "Лечче" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,31 – 5,80 – 8,50

21:45 "Интер" – "Сампдория"

Букмекеры: 1,31 – 5,40 – 9,80

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 24 18 3 3 46-23 57 2 ЛАЦИО 24 17 5 2 55-21 56 3 ИНТЕР 24 16 6 2 49-22 54 4 АТАЛАНТА 24 13 6 5 63-32 45 5 РОМА 24 11 6 7 43-32 39 6 ВЕРОНА 24 9 8 7 28-24 35 7 ПАРМА 24 10 5 9 32-30 35 8 МИЛАН 24 10 5 9 26-31 35 9 НАПОЛИ 24 9 6 9 37-34 33 10 БОЛОНЬЯ 24 9 6 9 37-39 33 11 КАЛЬЯРИ 24 8 8 8 38-36 32 12 САССУОЛО 24 8 5 11 38-39 29 13 ФИОРЕНТИНА 24 7 7 10 31-35 28 14 ТОРИНО 24 8 3 13 27-43 27 15 УДИНЕЗЕ 24 7 5 12 20-36 26 16 ЛЕЧЧЕ 24 6 7 11 32-45 25 17 САМПДОРИЯ 24 6 5 13 26-43 23 18 ДЖЕНОА 24 5 7 12 27-43 22 19 БРЕШИА 24 4 4 16 21-44 16 20 СПАЛ 24 4 3 17 18-42 15

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