Прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Италии

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 25-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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21 февраля, пятница
21:45 "Брешия" – "Наполи" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 6,40 – 4,50 – 1,53
22 февраля, суббота
16:00 "Болонья" – "Удинезе"
Букмекеры: 2,04 – 3,40 – 3,70
19:00 СПАЛ – "Ювентус" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 8,00 – 5,10 – 1,37
21:45 "Фиорентина" – "Милан" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2,71 – 3,70 – 2,63
23 февраля, воскресенье
13:30 "Дженоа" – "Лацио" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4,95 – 3,85 – 1,70
16:00 "Аталанта" – "Сассуоло" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,32 – 5,50 – 8,20
16:00 "Верона" – "Кальяри"
Букмекеры: 1,92 – 3,35 – 4,00
16:00 "Торино" – "Парма"
Букмекеры: 2,17 – 3,35 – 3,40
19:00 "Рома" – "Лечче" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,31 – 5,80 – 8,50
21:45 "Интер" – "Сампдория"
Букмекеры: 1,31 – 5,40 – 9,80
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|24
|18
|3
|3
|46-23
|57
|2
|ЛАЦИО
|24
|17
|5
|2
|55-21
|56
|3
|ИНТЕР
|24
|16
|6
|2
|49-22
|54
|4
|АТАЛАНТА
|24
|13
|6
|5
|63-32
|45
|5
|РОМА
|24
|11
|6
|7
|43-32
|39
|6
|ВЕРОНА
|24
|9
|8
|7
|28-24
|35
|7
|ПАРМА
|24
|10
|5
|9
|32-30
|35
|8
|МИЛАН
|24
|10
|5
|9
|26-31
|35
|9
|НАПОЛИ
|24
|9
|6
|9
|37-34
|33
|10
|БОЛОНЬЯ
|24
|9
|6
|9
|37-39
|33
|11
|КАЛЬЯРИ
|24
|8
|8
|8
|38-36
|32
|12
|САССУОЛО
|24
|8
|5
|11
|38-39
|29
|13
|ФИОРЕНТИНА
|24
|7
|7
|10
|31-35
|28
|14
|ТОРИНО
|24
|8
|3
|13
|27-43
|27
|15
|УДИНЕЗЕ
|24
|7
|5
|12
|20-36
|26
|16
|ЛЕЧЧЕ
|24
|6
|7
|11
|32-45
|25
|17
|САМПДОРИЯ
|24
|6
|5
|13
|26-43
|23
|18
|ДЖЕНОА
|24
|5
|7
|12
|27-43
|22
|19
|БРЕШИА
|24
|4
|4
|16
|21-44
|16
|20
|СПАЛ
|24
|4
|3
|17
|18-42
|15
Смотрите, как забивает в Италии Балотелли
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