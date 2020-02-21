Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Франции

В этот уик-энд во французской Лиге 1 пройдут все 10 матчей 25-го тура. Двое лидеров чемпионата сыграют на своих полях с середняками: "ПСЖ" в воскресенье вечером – с "Бордо", а "Марсель" – в субботу с "Нантом". И хотя между главными претендентами на золотые медали довольно приличная дистанция в десять очков, подопечные португальца Андре Виллаша-Боша не намерены заранее выбрасывать белый флаг.
Читайте об уникальном "достижении" "Тулузы" среди команд элитных чемпионатов Европы.
Вашему вниманию – расписание (в том числе ТВ-трансляций), ставки букмекеров, результаты и турнирная таблица.
21 февраля, пятница
20:00 "Ницца" – "Брест"
Букмекеры: 1,95 – 3,80 – 3,80
21:45 "Мец" – "Лион", ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 4,40 – 3,45 – 1,92
22 февраля, суббота
18:30 "Марсель" – "Нант", ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1,80 – 3,40 – 5,40
21:00 "Дижон" – "Монако"
Букмекеры: 3,90 – 3,65 – 2,00
21:00 "Лилль" – "Тулуза"
Букмекеры: 1,40 – 4,90 – 9,20
21:00 "Страсбург" – "Амьен"
Букмекеры: 1,75 – 3,65 – 5,30
21:00 "Анже" – "Монпелье"
Букмекеры: 2,50 – 3,10 – 3,25
23 февраля, воскресенье
16:00 "Сент-Этьен" – "Реймс"
Букмекеры: 2,34 – 3,05 – 3,50
18:00 "Ренн" – "Ним"
Букмекеры: 1,75 – 3,50 – 5,80
22:00 "ПСЖ" – "Бордо", ТВ: "Футбол 3" (23:00)
Букмекеры: 1,15 – 8,90 – 23,00
Турнирная таблица чемпионата Франции
Смотрите, как "ПСЖ" уступил в Дортмунде "Боруссии" в Лиге чемпионов
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