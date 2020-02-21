Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Франции

Десять матчей во Франции сыграют в течение трех дней

В этот уик-энд во французской Лиге 1 пройдут все 10 матчей 25-го тура. Двое лидеров чемпионата сыграют на своих полях с середняками: "ПСЖ" в воскресенье вечером – с "Бордо", а "Марсель" – в субботу с "Нантом". И хотя между главными претендентами на золотые медали довольно приличная дистанция в десять очков, подопечные португальца Андре Виллаша-Боша не намерены заранее выбрасывать белый флаг.

Читайте об уникальном "достижении" "Тулузы" среди команд элитных чемпионатов Европы.

Вашему вниманию – расписание (в том числе ТВ-трансляций), ставки букмекеров, результаты и турнирная таблица.

21 февраля, пятница

20:00 "Ницца" – "Брест"

Букмекеры: 1,95 – 3,80 – 3,80

21:45 "Мец" – "Лион", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 4,40 – 3,45 – 1,92

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22 февраля, суббота

18:30 "Марсель" – "Нант", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1,80 – 3,40 – 5,40

21:00 "Дижон" – "Монако"

Букмекеры: 3,90 – 3,65 – 2,00

21:00 "Лилль" – "Тулуза"

Букмекеры: 1,40 – 4,90 – 9,20

21:00 "Страсбург" – "Амьен"

Букмекеры: 1,75 – 3,65 – 5,30

21:00 "Анже" – "Монпелье"

Букмекеры: 2,50 – 3,10 – 3,25

23 февраля, воскресенье

16:00 "Сент-Этьен" – "Реймс"

Букмекеры: 2,34 – 3,05 – 3,50

18:00 "Ренн" – "Ним"

Букмекеры: 1,75 – 3,50 – 5,80

22:00 "ПСЖ" – "Бордо", ТВ: "Футбол 3" (23:00)

Букмекеры: 1,15 – 8,90 – 23,00

Турнирная таблица чемпионата Франции

Смотрите, как "ПСЖ" уступил в Дортмунде "Боруссии" в Лиге чемпионов

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