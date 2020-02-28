Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица

В 26-м туре испанской Ла Лиги в этот уик-энд все идет по нарастающей. В пятницу сыграют один матч, в субботу – четыре, в воскресенье – пять. И по всем законам жанра самое увлекательно – в конце. В первый день весны, в воскресенье, в Мадриде состоится Эль Класико. Последний матч тура начнется в 21:00 по местному времени (в 22:00 – по киевскому). Вашему вниманию – расписание всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и турнирная таблица. К слову, читайте о том, что "Реал" и "Барселону" рассудит физрук из провинции.

28 февраля, пятница

22:00 "Реал Сосьедал" – "Вальядолид", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,60 – 3,90 – 6,80

29 февраля, суббота

14:00 "Эйбар" – "Леванте"

Букмекеры: 2,00 – 3,60 – 3,80

17:00 "Валенсия" – "Бетис"

Букмекеры: 2,25 – 3,40 – 3,40

19:30 "Леганес" – "Алавес"

Букмекеры: 2,10 – 3,15 – 4,20

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22:00 "Гранада" – "Сельта", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,80 – 3,10 – 2,80

1 марта, воскресенье

13:00 "Севилья" – "Осасуна", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1,50 – 4,30 – 7,60

15:00 "Атлетик" – "Вильярреал"

Букмекеры: 2,40 – 3,35 – 3,15

17:00 "Эспаньол" – "Атлетико"

Букмекеры: 4,30 – 3,05 – 2,10

19:30 "Мальорка" – "Хетафе"

Букмекеры: 3,70 – 2,92 – 2,30

22:00 "Реал" – "Барселона", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,20 – 3,75 – 3,20

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Читайте о том, что УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Турнирная таблица:

Смотрите, как "Реал" проиграл "Манчестер Сити" на своем поле в Лиге чемпионов

Смотрите, как "Барселона" разошлась в Италии ничьей с "Наполи" в Лиге чемпионов

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