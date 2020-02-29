Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Италии

Все о поединках 26-го тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 26-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что суперматч "Ювентус" – "Интер" и еще пять поединков чемпионата Италии проходят без зрителей.

29 февраля, суббота

16:00 "Лацио" – "Болонья"

Букмекеры: 1.52 – 4.20 – 6.00

19:00 "Удинезе" – "Фиорентина" – Футбол 1

Букмекеры: 2.87 – 3.10 – 2.55

21:45 "Наполи" – "Торино"- Футбол 1

Букмекеры: 1.42 – 4.33 – 8.00

1 марта, воскресенье

Реклама

13:30 "Милан" – "Дженоа" – Футбол 2

Букмекеры: 1.65 – 3.70 – 5.50

16:00 "Лечче" – "Аталанта" – Футбол 2

Букмекеры: 8.00 – 5.50 – 1.33

16:00 "Сассуоло" – "Брешия"

Букмекеры: 1.70 – 3.80 – 4.75

16:00 "Парма" – СПАЛ

Букмекеры: 2.10 – 3.30 – 3.60

19:00 "Кальяри" – "Рома" – Футбол 2

Букмекеры: 3.60 – 3.50 – 2.00

21:45 "Ювентус" – "Интер" – Футбол 3

Букмекеры: 2.15 – 3.20 – 3.50

2 марта, понедельник

21:45 "Сампдория" – "Верона" – Футбол 2

Букмекеры: 2.60 – 3.20 – 2.75

Турнирная таблица чемпионата Италии

Смотрите, как в предыдущем туре "Ювентус" переиграл СПАЛ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама