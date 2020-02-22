Прогноз, расписание и результаты 27-го тура чемпионата Англии

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 27-го тура АПЛ. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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22 февраля, суббота
14:30 "Челси" – "Тоттенхэм"
Букмекеры: 1,76 – 3,70 – 5,20
17:00 "Бернли" – "Борнмут"
Букмекеры: 2,21 – 3,20 – 3,60
17:00 "Кристал Пэлас" – "Ньюкасл Юнайтед"
Букмекеры: 2,05 – 3,20 – 4,25
17:00 "Саутгемптон" – "Астон Вилла"
Букмекеры: 1,69 – 4,20 – 4,95
17:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Брайтон"
Букмекеры: 2,00 – 3,40 – 4,15
19:30 Лестер – "Манчестер Сити"
Букмекеры: 4,85 – 4,25 – 1,69
23 февраля, воскресенье
16:00 "Вулверхэмптон" – "Норвич"
Букмекеры: 1,51 – 4,20 – 6,60
16:00 "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд"
Букмекеры: 1,58 – 3,95 – 6,00
18:30 "Арсенал" – "Эвертон"
Букмекеры: 2,02 – 3,55 – 3,65
22:00 "Ливерпуль" – "Вест Хэм"
Букмекеры: 1,15 – 7,90 – 18,00
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|26
|25
|1
|0
|61-15
|76
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|26
|17
|3
|6
|67-29
|54
|3
|ЛЕСТЕР
|26
|15
|5
|6
|54-26
|50
|4
|ЧЕЛСИ
|26
|12
|5
|9
|43-36
|41
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|26
|11
|7
|8
|43-34
|40
|6
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|26
|10
|9
|7
|28-24
|39
|7
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|26
|10
|8
|8
|38-29
|38
|8
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|26
|8
|12
|6
|35-32
|36
|9
|ЭВЕРТОН
|26
|10
|6
|10
|34-38
|36
|10
|АРСЕНАЛ
|26
|7
|13
|6
|36-34
|34
|11
|БЕРНЛИ
|26
|10
|4
|12
|30-39
|34
|12
|САУТГЕМПТОН
|26
|9
|4
|13
|32-48
|31
|13
|НЬЮКАСЛ
|26
|8
|7
|11
|24-40
|31
|14
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|26
|7
|9
|10
|23-32
|30
|15
|БРАЙТОН
|26
|6
|9
|11
|31-38
|27
|16
|БОРНМУТ
|26
|7
|5
|14
|26-40
|26
|17
|АСТОН ВИЛЛА
|26
|7
|4
|15
|34-50
|25
|18
|ВЕСТ ХЭМ
|26
|6
|6
|14
|30-45
|24
|19
|УОТФОРД
|26
|5
|9
|12
|24-40
|24
|20
|НОРВИЧ
|26
|4
|6
|16
|24-48
|18
Поражение "шпор" до смены имиджа Моуринью: смотрите обзор матча ЛЧ "Бавария" – "Тоттенхэм"
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