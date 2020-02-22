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Прогноз, расписание и результаты 27-го тура чемпионата Англии

22 февраля, 10:54

Все о поединках 27 тура чемпионата Англии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 27-го тура АПЛ. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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22 февраля, суббота

14:30 "Челси" – "Тоттенхэм"
Букмекеры: 1,76 – 3,70 – 5,20

17:00 "Бернли" – "Борнмут"
Букмекеры: 2,21 – 3,20 – 3,60

17:00 "Кристал Пэлас" – "Ньюкасл Юнайтед"
Букмекеры: 2,05 – 3,20 – 4,25

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17:00 "Саутгемптон" – "Астон Вилла"
Букмекеры: 1,69 – 4,20 – 4,95

17:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Брайтон"
Букмекеры: 2,00 – 3,40 – 4,15

19:30 Лестер – "Манчестер Сити"
Букмекеры: 4,85 – 4,25 – 1,69

В тренде
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23 февраля, воскресенье

16:00 "Вулверхэмптон" – "Норвич"
Букмекеры: 1,51 – 4,20 – 6,60

16:00 "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд"
Букмекеры: 1,58 – 3,95 – 6,00

18:30 "Арсенал" – "Эвертон"
Букмекеры: 2,02 – 3,55 – 3,65

22:00 "Ливерпуль" – "Вест Хэм"
Букмекеры: 1,15 – 7,90 – 18,00

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ26251061-1576
2 МАНЧЕСТЕР СИТИ26173667-2954
3 ЛЕСТЕР26155654-2650
4 ЧЕЛСИ26125943-3641
5 ТОТТЕНХЭМ26117843-3440
6 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД26109728-2439
7 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД26108838-2938
8 ВУЛВЕРХЭМПТОН26812635-3236
9 ЭВЕРТОН261061034-3836
10 АРСЕНАЛ26713636-3434
11 БЕРНЛИ261041230-3934
12 САУТГЕМПТОН26941332-4831
13 НЬЮКАСЛ26871124-4031
14 КРИСТАЛ ПЭЛАС26791023-3230
15 БРАЙТОН26691131-3827
16 БОРНМУТ26751426-4026
17 АСТОН ВИЛЛА26741534-5025
18 ВЕСТ ХЭМ26661430-4524
19 УОТФОРД26591224-4024
20 НОРВИЧ26461624-4818

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чемпионат Англии Ливерпуль Тоттенхэм Челси Лондон

Источник: Сегодня|Спорт

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