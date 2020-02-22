Прогноз, расписание и результаты 27-го тура чемпионата Англии

Все о поединках 27 тура чемпионата Англии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 27-го тура АПЛ. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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22 февраля, суббота

14:30 "Челси" – "Тоттенхэм"

Букмекеры: 1,76 – 3,70 – 5,20

17:00 "Бернли" – "Борнмут"

Букмекеры: 2,21 – 3,20 – 3,60

17:00 "Кристал Пэлас" – "Ньюкасл Юнайтед"

Букмекеры: 2,05 – 3,20 – 4,25

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17:00 "Саутгемптон" – "Астон Вилла"

Букмекеры: 1,69 – 4,20 – 4,95

17:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Брайтон"

Букмекеры: 2,00 – 3,40 – 4,15

19:30 Лестер – "Манчестер Сити"

Букмекеры: 4,85 – 4,25 – 1,69

23 февраля, воскресенье

16:00 "Вулверхэмптон" – "Норвич"

Букмекеры: 1,51 – 4,20 – 6,60

16:00 "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд"

Букмекеры: 1,58 – 3,95 – 6,00

18:30 "Арсенал" – "Эвертон"

Букмекеры: 2,02 – 3,55 – 3,65

22:00 "Ливерпуль" – "Вест Хэм"

Букмекеры: 1,15 – 7,90 – 18,00

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 26 25 1 0 61-15 76 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 26 17 3 6 67-29 54 3 ЛЕСТЕР 26 15 5 6 54-26 50 4 ЧЕЛСИ 26 12 5 9 43-36 41 5 ТОТТЕНХЭМ 26 11 7 8 43-34 40 6 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 26 10 9 7 28-24 39 7 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 26 10 8 8 38-29 38 8 ВУЛВЕРХЭМПТОН 26 8 12 6 35-32 36 9 ЭВЕРТОН 26 10 6 10 34-38 36 10 АРСЕНАЛ 26 7 13 6 36-34 34 11 БЕРНЛИ 26 10 4 12 30-39 34 12 САУТГЕМПТОН 26 9 4 13 32-48 31 13 НЬЮКАСЛ 26 8 7 11 24-40 31 14 КРИСТАЛ ПЭЛАС 26 7 9 10 23-32 30 15 БРАЙТОН 26 6 9 11 31-38 27 16 БОРНМУТ 26 7 5 14 26-40 26 17 АСТОН ВИЛЛА 26 7 4 15 34-50 25 18 ВЕСТ ХЭМ 26 6 6 14 30-45 24 19 УОТФОРД 26 5 9 12 24-40 24 20 НОРВИЧ 26 4 6 16 24-48 18

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