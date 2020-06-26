Прогноз, расписание и результаты 28-го тура чемпионата Италии

Все о поединках 28 тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 28-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что украинца признали лучшим игроком сумасшедшего матча лидеров в Италии. Аналитики портала WhoScored оценили невероятный по красоте гол Руслана и другие удачные действия полузащитника.

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Пятница, 26 июня

22:45 "Ювентус" – "Лечче" – Футбол 2

Букмекеры: 1.14 – 8.75 – 18.00

Суббота, 27 июня

18:15 "Брешия" – "Дженоа"

Букмекеры: 2.95 – 3.40 – 2.40

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20:30 "Кальяри" – "Торино" – Футбол 1

Букмекеры: 2.45 – 2.45 – 3.25

22:45 "Лацио" – "Фиорентина" – Футбол 2

Букмекеры: 1.57 – 4.10 – 5.75

Воскресенье, 28 июня

18:15 "Милан" – "Рома" – Футбол 2

Букмекеры: 2.70 – 3.40 – 2.60

20:30 "Наполи" – СПАЛ

Букмекеры: 1.28 – 6.00 – 10.00

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20:30 "Сампдория" – "Болонья"

Букмекеры: 2.40 – 3.30 – 3.00

20:30 "Сассуоло" – "Верона"

Букмекеры: 2.55 – 3.25 – 2.85

20:30 "Удинезе" – "Аталанта" – Футбол 2

Букмекеры: 6.50 – 4.50 – 1.48

22:45 "Парма" – "Интер" – Футбол 2

Букмекеры: 6.00 – 3.80 – 1.60

Все матчи чемпионата Италии в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

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Турнирная таблица:

Смотрите, как забивает Руслан Малиновский:

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