Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Италии

4 июля, 12:01

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 30-го тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 30-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. А накануне форвард "Лацио" обошел Шевченко в списке бомбардиров чемпионата Италии.

Реклама

Суббота, 4 июля

18:15 "Ювентус" – "Торино" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.25 – 5.50 – 13.00

20:30 "Сассуоло" – "Лечче" – "Футбол 3"
Букмекеры: 1.47 – 4.75 – 6.00

22:45 "Лацио" – "Милан" – "Футбол 2"
Букмекеры: 2.25 – 3.25 – 3.20

Реклама

Воскресенье, 5 июля

18:15 "Интер" – "Болонья" – "Футбол 2"
Букмекеры: 1.44 – 4.40 – 7.00

20:30 "Удинезе" – "Дженоа"
Букмекеры: 2.20 – 3.20 – 3.40

20:30 "Сампдория" – СПАЛ
Букмекеры: 1.85 – 3.50 – 4.20

20:30 "Брешия" – "Верона"
Букмекеры: 5.50 – 3.80 – 1.61

Реклама

20:30 "Парма" – "Фиорентина" – "Футбол 3"
Букмекеры: 3.00 – 3.30 – 2.35

20:30 "Кальяри" – "Аталанта" – "Футбол 1"
Букмекеры: 6.00 – 4.60 – 1.47

22:45 "Наполи" – "Рома" – "Футбол 2"
Букмекеры: 2.00 – 3.60 – 3.50

Матчи чемпионата Италии в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Италии

Реклама

Смотрите, как чемпион Италии "Ювентус" играл в прошлом туре

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

расписание трансляция чемпионат Италии Наполи Ювентус Турин Лацио Аталанта Милан таблица ставки букмекеров

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещание
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещаниеФутбол
У
У "Шахтера" новый дизайн клубного автобуса: смотрите фото машины чемпионовЧУ по футболу
Одноклубник Роналду расплакался на вечеринке по случаю перехода к Месси: появилось видео
Одноклубник Роналду расплакался на вечеринке по случаю перехода к Месси: появилось видеоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять