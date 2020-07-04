Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Италии

Все о поединках 30-го тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 30-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. А накануне форвард "Лацио" обошел Шевченко в списке бомбардиров чемпионата Италии.

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Суббота, 4 июля

18:15 "Ювентус" – "Торино" – "Футбол 1"

Букмекеры: 1.25 – 5.50 – 13.00

20:30 "Сассуоло" – "Лечче" – "Футбол 3"

Букмекеры: 1.47 – 4.75 – 6.00

22:45 "Лацио" – "Милан" – "Футбол 2"

Букмекеры: 2.25 – 3.25 – 3.20

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Воскресенье, 5 июля

18:15 "Интер" – "Болонья" – "Футбол 2"

Букмекеры: 1.44 – 4.40 – 7.00

20:30 "Удинезе" – "Дженоа"

Букмекеры: 2.20 – 3.20 – 3.40

20:30 "Сампдория" – СПАЛ

Букмекеры: 1.85 – 3.50 – 4.20

20:30 "Брешия" – "Верона"

Букмекеры: 5.50 – 3.80 – 1.61

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20:30 "Парма" – "Фиорентина" – "Футбол 3"

Букмекеры: 3.00 – 3.30 – 2.35

20:30 "Кальяри" – "Аталанта" – "Футбол 1"

Букмекеры: 6.00 – 4.60 – 1.47

22:45 "Наполи" – "Рома" – "Футбол 2"

Букмекеры: 2.00 – 3.60 – 3.50

Матчи чемпионата Италии в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Италии

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Смотрите, как чемпион Италии "Ювентус" играл в прошлом туре

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