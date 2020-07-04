Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Италии

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 30-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. А накануне форвард "Лацио" обошел Шевченко в списке бомбардиров чемпионата Италии.
Суббота, 4 июля
18:15 "Ювентус" – "Торино" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.25 – 5.50 – 13.00
20:30 "Сассуоло" – "Лечче" – "Футбол 3"
Букмекеры: 1.47 – 4.75 – 6.00
22:45 "Лацио" – "Милан" – "Футбол 2"
Букмекеры: 2.25 – 3.25 – 3.20
Воскресенье, 5 июля
18:15 "Интер" – "Болонья" – "Футбол 2"
Букмекеры: 1.44 – 4.40 – 7.00
20:30 "Удинезе" – "Дженоа"
Букмекеры: 2.20 – 3.20 – 3.40
20:30 "Сампдория" – СПАЛ
Букмекеры: 1.85 – 3.50 – 4.20
20:30 "Брешия" – "Верона"
Букмекеры: 5.50 – 3.80 – 1.61
20:30 "Парма" – "Фиорентина" – "Футбол 3"
Букмекеры: 3.00 – 3.30 – 2.35
20:30 "Кальяри" – "Аталанта" – "Футбол 1"
Букмекеры: 6.00 – 4.60 – 1.47
22:45 "Наполи" – "Рома" – "Футбол 2"
Букмекеры: 2.00 – 3.60 – 3.50
Матчи чемпионата Италии в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица чемпионата Италии
Смотрите, как чемпион Италии "Ювентус" играл в прошлом туре
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