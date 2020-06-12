Прогноз, расписание, трансляции и результаты 31-го тура чемпионата Германии, турнирная таблица

Немецкая Бундеслига пересекла экватор той части сезона, которую оставалось доиграть после возобновления чемпионата. В мае-июне сыграли уже пять туров, осталось еще четыре. В ближайший уик-энд в Германии проходят девять матчей 31-го тура. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты и актуальная турнирная таблица.

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Центральным считается субботнее противостояние в Мюнхене между "Баварией" и "Боруссией" из Менхенгладбаха – первой и третьей командами турнира.

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Пятница, 12 июня

21:30 "Хоффенхайм" – "Лейпциг", ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv

Букмекеры: 6.40 – 5.50 – 1.45

Суббота, 13 июня

16:30 "Вольфсбург" – "Фрайбург", ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv

Букмекеры: 1.75 – 4.00 – 4.80

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16:30 "Герта" – "Айнтрахт", ТВ: канал "Футбол 3", сайт oll.tv

Букмекеры: 2.10 – 3.75 – 3.40

16:30 "Фортуна" – "Боруссия" (Д), ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv

Букмекеры: 1.15 – 9.30 – 18.50

16:30 "Падерборн" – "Вердер"

Букмекеры: 3.15 – 3.70 – 2.20

16:30 "Кельн" – "Унион Берлин"

Букмекеры: 2.05 – 3.45 – 3.80

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19:30 "Бавария" – "Боруссия" М, ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv

Букмекеры: 1.40 – 5.30 – 7.70

Воскресенье, 14 июня

16:30 "Майнц" – "Аугсбург", ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv

Букмекеры: 2.35 – 3.45 – 3.10

19:00 "Шальке" – "Байер", ТВ: канал "Футбол 3", сайт oll.tv

Букмекеры: 6.00 – 4.40 – 1.55

Турнирная таблица чемпионата Германии

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