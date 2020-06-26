Прогноз, расписание и результаты 32-го тура чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 32-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали о скандале в Испании. Лионелю Месси простили грубость во втором матче подряд. Аргентинец явно вышел из карантина на нервах.
Пятница, 26 июня
23:00 "Севилья" – "Вальядолид" – Футбол 1
Букмекеры: 1.40 – 4.75 – 8.00
Суббота, 27 июня
15:00 "Атлетик" – "Мальорка" – Футбол 2
Букмекеры: 1.45 – 4.33 – 7.50
18:00 "Сельта" – "Барселона" – Футбол 1
Букмекеры: 5.25 – 4.10 – 1.62
20:30 "Осасуна" – "Леганес" – Футбол 3
Букмекеры: 2.30 – 3.00 – 3.50
23:00 "Атлетико" – "Алавес" – Футбол 1
Букмекеры: 1.33 – 4.75 – 11.00
Воскресенье, 28 июня
15:00 "Леванте" – "Бетис" – Футбол 3
Букмекеры: 2.60 – 3.50 – 2.65
18:00 "Вильярреал" – "Валенсия" – Футбол 3
Букмекеры: 2.15 – 3.50 – 3.30
20:30 "Гранада" – "Эйбар"
Букмекеры: 2.30 – 3.00 – 3.50
23:00 "Эспаньол" – "Реал" – Футбол 1
Букмекеры: 7.00 – 4.75 – 1.44
Понедельник, 29 июня
23:00 "Хетафе" – "Реал Сосьедад" – Футбол 1
Букмекеры: 2.55 – 3.00 – 3.10
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Турнирная таблица:
Смотрите, как лидер чемпионата Испании играл в Лиге чемпионов:
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