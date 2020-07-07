Прогноз, расписание и результаты 34-го тура чемпионата Англии

Все о поединках 34 тура чемпионата Англии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 34-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что после грубого ляпа Александра Зинченко назвали лучшим игроком "Манчестер Сити".

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Вторник, 7 июля

20:00 "Кристал Пэлас" – "Челси"

Букмекеры: 8.50 – 4.50 – 1.40

20:00 "Уотфорд" – "Норвич"

Букмекеры: 1.72 – 3.70 – 5.00

22:15 "Арсенал" – "Лестер"

Букмекеры: 2.35 – 3.40 – 3.00

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Среда, 8 июля

20:00 "Вест Хэм" – "Бернли"

Букмекеры: 2.00 – 3.40 – 3.90

20:00 "Манчестер Сити" – "Ньюкасл"

Букмекеры: 1.12 – 9.25 – 19.50

20:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Вулверхэмптон"

Букмекеры: 3.90 – 3.00 – 2.15

22:15 "Брайтон" – "Ливерпуль"

Букмекеры: 5.75 – 4.33 – 1.55

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Четверг, 9 июля

20:00 "Борнмут" – "Тоттенхэм"

Букмекеры: 5.00 – 4.10 – 1.65

20:00 "Эвертон" – "Саутгемптон"

Букмекеры: 2.10 – 3.50 – 3.50

22:15 "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед"

Букмекеры: 9.25 – 5.25 – 1.33

Матчи чемпионата Англии можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

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Турнирная таблица:

Смотрите, как чемпион Англии "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

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