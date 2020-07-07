Прогноз, расписание и результаты 34-го тура чемпионата Англии

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 34-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что после грубого ляпа Александра Зинченко назвали лучшим игроком "Манчестер Сити".
Вторник, 7 июля
20:00 "Кристал Пэлас" – "Челси"
Букмекеры: 8.50 – 4.50 – 1.40
20:00 "Уотфорд" – "Норвич"
Букмекеры: 1.72 – 3.70 – 5.00
22:15 "Арсенал" – "Лестер"
Букмекеры: 2.35 – 3.40 – 3.00
Среда, 8 июля
20:00 "Вест Хэм" – "Бернли"
Букмекеры: 2.00 – 3.40 – 3.90
20:00 "Манчестер Сити" – "Ньюкасл"
Букмекеры: 1.12 – 9.25 – 19.50
20:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Вулверхэмптон"
Букмекеры: 3.90 – 3.00 – 2.15
22:15 "Брайтон" – "Ливерпуль"
Букмекеры: 5.75 – 4.33 – 1.55
Четверг, 9 июля
20:00 "Борнмут" – "Тоттенхэм"
Букмекеры: 5.00 – 4.10 – 1.65
20:00 "Эвертон" – "Саутгемптон"
Букмекеры: 2.10 – 3.50 – 3.50
22:15 "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед"
Букмекеры: 9.25 – 5.25 – 1.33
Матчи чемпионата Англии можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица:
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